近日，突然有港媒曝出洪欣和张丹峰已离婚的消息，并说两个人很早就已签署了协议，但为了张丹峰的事业，一直没有对外公布。新闻被曝出后，不少网友并没有表现出太吃惊，毕竟张丹峰和他前经纪人的感情早已成为大家默认的情侣关系，虽然张丹峰与毕滢结束了合作，但他的口碑已经崩了。

这次之所以传出婚变，还有很大一部分原因是两个人这一年几乎没有任何的互动。在洪欣和其孩子生日时，张丹峰也一改往日的甜蜜互动，没有在第一时间发表任何的祝福。直到第二天，他才发文祝福洪欣生日快乐，而昵称从老婆改成了“孩儿她妈”。

而正在大家猜测洪欣和张丹峰的离婚成事实时，洪欣突然在个人社交账号上晒出了与张丹峰、女儿三个人的合照，并配文“天伦之乐”。很快张丹峰就转发了洪欣的内容，并连续发了几个表情，力证两个人感情没有变化。但从洪欣发的合影来看，并不是最新的照片，看着是像在夏天拍摄的。

在离婚新闻爆出后，张丹峰因为工作的行程现身机场。面对镜头更是非常开心，大方打招呼，手上的戒指引人注目，似乎完全没有受到婚变传闻的影响。这次洪欣和张丹峰的澄清，不知道是真的两个人感情很好，还是真的如新闻中所说的那样，为了不影响张丹峰事业的发展。毕竟洪欣和张丹峰在一起后，确实一直在牺牲自己。

2018年，张丹峰和其经纪人毕滢的感情被曝出后，面对各种同款的实锤照片和酒店同居的视频，洪欣选择了原谅张丹峰，继续着和张丹峰的婚姻关系。两个人还多次参加节目辟谣离婚，洪欣还让自己和莫少聪的儿子改姓张。

但是出轨的新闻对张丹峰的事业造成了重创，在出轨新闻之后，洪欣就带着孩子回了香港生活。两个人在参加了一段节目后，互动就突然少了下来。看到这一次大家对洪欣和张丹峰的感情理解，关于张丹峰出轨给大家造成的负面影响并没有消除，更可况对于洪欣来说呢。不管怎样，都祝福两个人能够继续走下去吧，张丹峰能够珍惜洪欣的付出。



