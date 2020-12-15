2020年电视荧屏以及网络上出现了各种类型的综艺节目，可以说是百花齐放。诸多综艺节目中也出现了不少爆款，不仅收视率、点击率高，口碑也不错，甚至还有艺人因为这些爆火的综艺而走红。下面我们就来盘点2020年最火爆的十大综艺节目，你最喜欢哪个？

1、《乘风破浪的姐姐》

三十位在娱乐圈已经成名的美女明星集体来参加选秀，组合出道。让大家看到了30岁以上的姐姐们也可以又美又飒的在舞台上表演。这样的表现形式在国内综艺中还是极少见的，《乘风破浪的姐姐》能爆火也是意料之中的。

2、《青春有你2》

《青春有你2》是年轻人极为喜欢的一档综艺，那么多漂亮的小姐姐们为了出道一直在努力，竞争场面十分激烈。看这样的综艺节目不仅养眼还非常的刺激。

3、《创造营2020》

在《创造营2020》当中，小姐姐也是一样为了争取出道的名额而努力竞争。她们的努力大家都看在眼里，也是因为她们的努力而让这档综艺一直是关注度十足。

4、《演员请就位》第二季

《演员请就位》第二季开启之后便是热度不减，这一季请来了导演尔冬升，还请来了争议不断的郭敬明。演员在台上的表演更是话题度满满，时不时就上个热搜。一档演员PK演技的综艺能如此之火爆，也是令人意外。

5、《婆婆和妈妈》

明星的家庭当中其实也有需要处理的婆媳关系，明星家庭当中婆婆与儿媳是怎样相处的呢？相信这是很多人所想要探究的。综艺节目《婆婆和妈妈》便让明星家庭中的儿媳与婆婆一起上综艺，展示他们的婆媳生活。

6、《奔跑吧》第四季

《奔跑吧》作为浙江卫视王牌综艺，第四季时又加入了新的面孔，郭麒麟、沙溢的加入增加了搞笑成分。蔡徐坤则是拉高了跑男们的颜值。所以第四季依旧是很好看的。

7、《王牌对王牌》第五季

同样是浙江卫视王牌综艺，王牌对王牌已经迎来了第五季。凭借强大的明星阵容以及搞笑的综艺细节，今年的这档综艺依旧热度很高。

8、《我家那闺女2》

女明星的私人生活会让很多人好奇，《我家那闺女2》中宋茜、王鸥等女明星便在节目中展示自己现实生活中的一面，她们在面对爱情、婚姻、生活、工作上的态度都引起了热议。使得这档综艺节目讨论度很高。

9、《令人心动的offer》第二季

《令人心动的offer》是一档职场真人秀，这档综艺有素人也有明星。节目中真是的再现了现实中职场竞争的残酷，非常能引起观众们的共鸣。

10、《舞蹈风暴》第二季

《舞蹈风暴》第一季上线播出时便非常火爆，第二季如约而来依旧引发了极大的关注。每一个选秀都牵动着观众们的心。喜欢舞蹈的观众相信一定看的十分过瘾。



