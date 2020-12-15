电视剧《巡回检察组》正在热播，这部剧被指是《人民的名义》的姊妹篇，这两部剧倒也有一定的联系，比如导演都是李路、有些演员同时参演了这两部剧。珠玉在前，观众们对《巡回检察组》这部剧的期望挺高的。

老戏骨云集也是《巡回检察组》这部剧的一大看点，女星韩雪在这部剧中演女一号。其实《巡回检察组》中隐藏着一位星二代呢，她就是张思乐。28岁的张思乐这次在新剧中演乔逸。剧中乔逸对张书记的儿子张一苇用了美人计。

美人计顾名思义，使用这个计策的得是美人。但是很多网友吐槽乔逸颜值一般，不够让人惊艳。一些网友觉得张思乐的颜值撑不起这样的美女角色，还有网友觉得她可能是靠关系拿到了这样的角色的，不够这些也只是网友的猜测而已。

星二代们的资源往往比普通人要好。张思乐的父母都毕业于中央戏剧学院，张思乐的父亲张光北是国家一级演员，他曾在热播剧《亮剑》中饰演楚云飞。张思乐的母亲陈炜和女星巩俐是同班同学，当年她和巩俐、史可等人被称为中戏“五朵金花”。

张光北夫妇结婚31年依然恩爱。张思乐是张光北夫妇的独生女，她毕业于中央戏剧学院表演系，她和秦俊杰、赵韩樱子等明星是同班同学。据报道，当年其实张光北夫妇并不希望爱女进入演艺圈，但奈何女儿喜欢演戏，只能支持了。张思乐演过《最美的青春》等影视剧，但一直没爆红。

张思乐曾和付笛声的儿子付豪传过绯闻，但如今28岁的她疑似单身。近日，张思乐也有通过微博为新剧《巡回检察组》做宣传。张思乐还参演了《猫不告诉你》等影视剧，看得出来，这位星二代还是热爱演戏的。抛开长相，你觉得她的演技如何？



