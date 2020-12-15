加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,946,676
  • 关注人气：209,284
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

父亲演《亮剑》成名，母亲是巩俐同学，28岁的她演美女却被吐槽

(2020-12-15 13:08:29)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

电视剧《巡回检察组》正在热播，这部剧被指是《人民的名义》的姊妹篇，这两部剧倒也有一定的联系，比如导演都是李路、有些演员同时参演了这两部剧。珠玉在前，观众们对《巡回检察组》这部剧的期望挺高的。

父亲演《亮剑》成名，母亲是巩俐同学，28岁的她演美女却被吐槽

老戏骨云集也是《巡回检察组》这部剧的一大看点，女星韩雪在这部剧中演女一号。其实《巡回检察组》中隐藏着一位星二代呢，她就是张思乐。28岁的张思乐这次在新剧中演乔逸。剧中乔逸对张书记的儿子张一苇用了美人计。

父亲演《亮剑》成名，母亲是巩俐同学，28岁的她演美女却被吐槽

美人计顾名思义，使用这个计策的得是美人。但是很多网友吐槽乔逸颜值一般，不够让人惊艳。一些网友觉得张思乐的颜值撑不起这样的美女角色，还有网友觉得她可能是靠关系拿到了这样的角色的，不够这些也只是网友的猜测而已。

父亲演《亮剑》成名，母亲是巩俐同学，28岁的她演美女却被吐槽

星二代们的资源往往比普通人要好。张思乐的父母都毕业于中央戏剧学院，张思乐的父亲张光北是国家一级演员，他曾在热播剧《亮剑》中饰演楚云飞。张思乐的母亲陈炜和女星巩俐是同班同学，当年她和巩俐、史可等人被称为中戏“五朵金花”。

父亲演《亮剑》成名，母亲是巩俐同学，28岁的她演美女却被吐槽

张光北夫妇结婚31年依然恩爱。张思乐是张光北夫妇的独生女，她毕业于中央戏剧学院表演系，她和秦俊杰、赵韩樱子等明星是同班同学。据报道，当年其实张光北夫妇并不希望爱女进入演艺圈，但奈何女儿喜欢演戏，只能支持了。张思乐演过《最美的青春》等影视剧，但一直没爆红。

父亲演《亮剑》成名，母亲是巩俐同学，28岁的她演美女却被吐槽

张思乐曾和付笛声的儿子付豪传过绯闻，但如今28岁的她疑似单身。近日，张思乐也有通过微博为新剧《巡回检察组》做宣传。张思乐还参演了《猫不告诉你》等影视剧，看得出来，这位星二代还是热爱演戏的。抛开长相，你觉得她的演技如何？


我的更多文章：
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点2020年不幸去世的十大老艺术家，你最怀念哪位？
    后一篇 >盘点2020年最火爆的十大综艺节目，你最喜欢哪个？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有