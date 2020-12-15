2020年很快就要过去了，年末盘点，娱乐圈有喜事，也有憾事。2020年演艺圈中有多位老艺术家的离世，他们的离开是艺术界的损失，更是让一直喜爱他们的观众感到十分惋惜。下面我们来盘点2020年不幸去世的十大老艺术家，你最怀念哪位？

1、黄宗英

近日，知名艺术家黄宗英因病去世了，享年95岁。黄宗英演过话剧《甜妞》，她被称为永远的甜姐。黄宗英生前乐观善良，她先后有过四段婚姻，养育了七个孩子。黄宗英晚年依然敢于追求爱情，她的离世让人痛心。

2、于蓝

知名表演艺术家于蓝是在今年6月份的时候去世的，享年99岁。于蓝演的江姐很经典，她生前获得过金鸡奖终身成就奖。得知于蓝去世后，刘涛、陈数等明星都曾发文悼念她。

3、鲁园

老戏骨鲁园可是奶奶专业户，她演过《情满四合院》、《守望幸福》等影视剧。鲁园获得过飞天奖优秀女演员奖。鲁园是在2月份的时候离世的，享年92岁。

4、沈力

沈力是中国第一位电视播音员，同时还是第一位电视主持人。今年7月份的时候，沈力老师因病逝世，享年87岁，胡兵等明星都曾发文悼念她。康辉等主持人也曾发文悼念沈力。

5、刘广宁

刘广宁是一位优秀的配音员，她为《尼罗河上的惨案》等电影配过音，她曾被人称为荧幕后的公主。刘广宁是在今年6月份的时候离世的，享年81岁。

6、克里木

克里木的歌声让人难忘，遗憾的是他已经离开了。克里木被称为人民的艺术家，他是在今年3月份的时候因病去世的，享年79岁。克里木是一位值得被尊重的老艺术家，女星佟丽娅的爸爸曾发文悼念他。

7、田成仁

田成仁也是一位备受大家喜爱的老戏骨，他曾在电视剧《暖春》中饰演爷爷。田成仁生前获得过飞天奖优秀男演员奖，遗憾的是他在今年1月份的时候因病去世了，享年93岁。

8、杜雨露

杜雨露演过《雍正王朝》、《神医喜来乐》等影视剧，他生前是国家一级演员。杜雨露热爱演戏，他是一位敬业的演员，遗憾的是他在今年2月份的时候因病去世了，享年79岁。

9、李九松

李九松是江苏人，出生于戏曲世家，从小就耳濡目染，六岁就登台演出。他的经典作品《老娘舅》带给了大家很多的欢声笑语，是东方卫视的招牌。96岁的他在今年去世，希望他能在天国依然笑口常开。

10、赵忠祥

知名主持人赵忠祥是在1月份的时候因病去世的，享年76岁。赵忠祥曾在央视工作，他曾多次主持央视春晚。赵忠祥还是一位出色的配音员。倪萍曾发文悼念赵忠祥。



