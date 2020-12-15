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盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

(2020-12-15 09:05:07)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

又到了2020年的最后一个月了，除了大众的生活之外，娱乐圈也开始对这一年度进行了总结！这一年娱乐圈出现很多潜力无限的新星，同时也有曾经的歌手再次翻红。比如曾经演唱过《时间煮雨》的郁可唯和《痒》的黄龄，都凭借着《乘风破浪的姐姐》再次回到大众的视野中。今天就给大家盘点一下2020年风头正劲的10位当红女歌手，快来看看哪一位更得你心意！

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

1、李宇春

李宇春在2005年的时候获得了《超级女声》的总冠军，同时也借此正式出道！后来又接连推出《再不疯狂我们就老了》、《海上的月亮》、《感动你感动我》等多首单曲和专辑，获得了很多歌迷的推崇和喜爱。李宇春出道之后一直以中性风为主，同时也影响了一段时间的流行和时尚走秀，让国人对于女性的形象有了新的定义。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

2、邓紫棋

相信很多人都知道邓紫棋的外号“铁肺女王”，短短四个字就体现出大众对于邓紫棋唱功和超赞高音的认可！邓紫棋是来自香港的一位创作型歌手，从小就热爱唱歌和演艺，这主要受到了家庭艺术背景的影响和熏陶。《泡沫》、《多远都要在一起》、《画》等歌曲都是目前的当红单曲，受到了很多年轻人广泛的喜爱和传唱。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

3、张靓颖

张靓颖2005年的时候凭借着《超级女声》季军的头衔出道，由于海豚音特别惊艳和纯熟，所以出道之后就被华谊音乐签约。张靓颖前几年其实沉寂了一段时间，但是再次出现了大众的视野中，台风和唱歌的功底也变得更加成熟。2016年也与冯珂在意大利举办了婚礼，现在可以称得上是事业爱情双丰收！

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

4、张韶涵

张韶涵是来自台湾知名的女歌手以及演员，2011年的时候主演偶像剧正式出道。后来又相继出演了《海豚湾恋人》以及《公主小妹》，趁着这股子电视剧的热度，同年又推出了个人首张专辑《潘多拉》。张韶涵的音色非常的独特，放眼娱乐圈中的歌手，很少有人的声音有着如张韶涵一般的独特穿透力。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

5、郁可唯

郁可唯的声音空灵清透，尤其是她的高音处理的非常干净。尤其是那一首比较经典的《时间煮雨》，显得悲情又伤感，因此郁可唯还被大众称为“灵魂唱将”。但是郁可唯一直以来受到的关注度都不太高，只有一部分喜欢她的歌迷一直在持续关注她。2020年是郁可唯再次翻红的新契机，随着《乘风破浪的姐姐》的热播，郁可唯的实力也再一次受到了大家的肯定。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

6、黄龄

《乘风破浪的姐姐》除了带火了郁可唯之外，又让慢慢淡出大众视野的黄龄再次翻红一把。提到她，相信大家都会想起《痒》这一首歌，曾经获得了东方风云榜东方新人银奖，上海出生的黄龄在演唱这首歌的时候，将风情和妩媚演绎到极致，很难再次超越。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

7、宋茜

宋茜是女团出身的歌手，很小的时候就远赴韩国做了练习生，为沉稳的台风和扎实的基本功打下了一定的基础。如今宋茜在唱歌和演艺领域皆有涉猎，而且表现都不错，妥妥成为了实力派！2020年宋茜又成为了受人瞩目的金鹰女神，也算是大众对于宋茜的认可。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

8、张碧晨

高颜值的张碧晨在演唱方面也有着自己的天赋和独特的技巧，尤其是在转音和高音方面的造诣比较高。张碧晨的外形非常甜美，但是与外形形成鲜明对比的就是她沧桑的音色，有着深入人心的效果。《一吻之间》、《不要忘记我爱你》等等这些歌曲，都是张碧晨的经典之作。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

9、田馥甄

田馥甄是早期出道的女团SHE的成员之一，虽然后来姐妹三人都有了自己不同的道路和事业规划。但是田馥甄依然坚守着自己对于唱歌的坚持和梦想，在前几年淡出了娱乐圈之后，这两年又开始活跃在大众的视野当中。会频繁参加一些综艺节目和歌唱节目，喜欢她的歌迷，也能够看到这些年她的积淀和进步。

盘点2020年风头正劲的十大当红女歌手，你最喜欢谁？

10、杨丞琳

杨丞琳是以组合出道路线进入娱乐圈的一位台湾艺人，从进入娱乐圈之后就有着较高的关注热度，一直到现在。杨丞琳一路走来，大家都能看到她的成长，除了年龄的不断增长之外，更多的是在演艺和唱歌的技巧方面的提升。


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