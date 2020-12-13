近年来不少明星都开始热衷公益慈善事业，他们有些是真心希望用自己的能力来帮助他人，有些则是希望借此来提高自己的人气和知名度，所以很多艺人的出发点都是不同的，不管怎样，都希望这些艺人能够坚持下去，为社会做些贡献。下面就为大家盘点2020年热衷公益慈善的十大明星，看看谁最让人敬佩？

1、蔡徐坤

自从蔡徐坤出道以来，就收获很高的人气，爆红之后的他也没有忘记用自己的能力来帮助他人，不久前蔡徐坤在中国儿童少年基金会设立了“葵计划”爱心基金，用来帮助一些有需要的儿童。芭莎慈善夜他捐了60万，来身体力行支持慈善事业。

2、韩红

韩红一直以来都热心慈善事业，她之前还发起设立基金会，并且持续开展了一些医疗救助等慈善活动，并且一直从未停下，真的很有心。早前她更是发动一百多位圈内艺人捐款，并亲身参与到捐款事宜中。

3、李宇春

这两年李宇春的曝光度并不是很高，据悉她用更多的时间来做公益事业，由其发起的玉米爱心基金也已经宣布启动了，李宇春更是身体力行直接捐了一百万元。

4、张庭

近年来张庭专注自己的品牌生意，并且越做越大，可是她并没有因此忘记回馈社会，早前她联合老公林瑞阳一起成立了“庭天使护童助学计划”专项基金，帮助了不少山区的困难儿童。今年年初，张庭夫妇捐款2000万，是明星中捐款最多的。

5、鹿晗

流量小生鹿晗虽然从未停下工作的步伐，可是他也不忘联合自己的工作室发起了“足球第一课”的公益项目，为我国的足球事业助力。平时直播玩游戏，粉丝的打赏也有数万元，每一次鹿晗都直接将其转交给慈善机构。

6、马伊琍

马伊琍一直有着联合国儿童基金会大使的身份，曾多次探访贫困地区的儿童，同时她还是“大病医保公益项目的发起人”，所以目前为止她也一直致力于慈善事业。疫情期间，马伊琍也是捐了二十万元来购置医疗物资。

7、佟大为

佟大为和关悦两夫妻一直是圈内的模范代表，两人在拍戏之余，也参加了不少社会公益活动，并且多次出钱出力的去山区扶贫，他们的行为也是得到了网友的一致点赞。早前，为了慈善事业他们还发起义卖活动，将筹集的善款全部捐给了贫困山区的儿童。

8、王菲

歌坛天后王菲这两年鲜少在幕前现身，想来是将大部分的精力都放在慈善事业中，据媒体消息称，多年来王菲积极的向贫困家庭的儿童提供医疗方面的救助，对于这方面的事她也从不公开在媒体前提起。年初的时候，王菲还拍卖了一张自己的唱片捐给了慈善机构，虽然只有15万，但是胜在其有心。

9、袁泉

袁泉一直很低调，日常除了默默的进组拍戏之外，袁泉还积极的投身公益事业，长期关注一些自闭症人群，并且身体力行的为他们提供很多义务性的帮助，引来社会不少爱心人士的关注。此外，她还默默助养了十个贫困山区的孩子，不过却鲜少提起。

10、赵薇