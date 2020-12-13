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盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

(2020-12-13 11:49:01)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

秦始皇嬴政创建了中国历史上首个大一统的封建王朝，是第一个真正意义上的皇帝。一直以来，秦始皇嬴政都是影视剧中的热门题材，自然也有不少男演员扮演过这个角色。同一个角色，每一个演员所诠释的个性都是不一样的。下面我们就来盘点曾经出演秦始皇嬴政的八大男明星，哪位让你印象最深刻？

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

1、富大龙

最近，综艺节目《国家宝藏》第三季中，演员富大龙会在舞台上饰演秦始皇嬴政这个角色，成为国宝守护者。富大龙是圈内有名的实力派，之前也扮演过很多的帝王角色，应该会演的不错。

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

2、张鲁一

《大秦赋》最近正在热播，由张鲁一来扮演秦始皇这个角色，虽然不少人吐槽张鲁一有些老，扮演少年嬴政太过老气。但相信随着剧情的进展，张鲁一扮演的嬴政会越来越出彩。

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

3、张丰毅

2007年曾经有一部古装剧叫做《秦始皇》，在这部剧中由张丰毅出演秦始皇嬴政这个角色。张丰毅从秦始皇年轻时期开始演起，一直演到老年。他扮演的秦始皇非常霸气，张丰毅将这种霸气的劲头演绎的很足。

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

4、陈道明

陈道明曾经在张艺谋的电影《英雄》中饰演过秦始皇，他演的秦始皇不怒自威，给人一种压迫感，气场很足。对于这样的角色陈道明把握的非常好。

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

5、李雪健

在很多人眼中秦始皇这个角色应该是特别霸气、威严，但是在《荆轲刺秦王》这部电影中他将秦始皇被刺杀时的窘迫感演绎了出来，更通过自己的演技将这个角色的阴险之处演绎了出来。

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

6、于和伟

于和伟在古装剧《楚汉传奇》当中扮演的秦始皇狠辣、多疑。表面平平静静，但举手投足之间大家总能感觉到他是一个暴君，他扮演的秦始皇是内敛的一种霸气。

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

7、罗嘉良

在电视剧《古今大战秦俑情》当中罗嘉良曾经扮演过秦始皇这个角色，这是一部爱情剧，罗嘉良扮演的嬴政在剧中展示的更多的是在感情上的霸道。

盘点曾经饰演秦始皇嬴政的八大明星，每一位都十分有个性

8、张彬彬

《秦时丽人明月心》当中张彬彬扮演秦始皇这个角色。这是一部古装偶像剧，自然要挑颜值高的演员来演绎年轻的秦始皇。张彬彬应该是影视剧中最帅的秦始皇了吧。


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