提到黄磊，很多人都会想到他是一名好爸爸好丈夫。他曾在《人间四月天》中饰演风流才子徐志摩，然而他的感情生活丝毫不比徐志摩逊色。他和孙莉的感情是娱乐圈的一段佳话，两个人相爱25年，没有任何的绯闻传出。说起他和孙莉的这段感情史，不少人都觉得是偶像剧般的存在，两个人相识于1995年，当时黄磊是老师，而孙莉还是一名学生，黄磊对于孙莉可以说是一见钟情。

谈恋爱9年后，黄磊和孙莉选择了结婚，当时两个人都非常默契的选择低调，甚至连婚戒和婚礼都没有。两个人婚后生活非常幸福，黄磊把孙莉宠成了公主。但可能很多人不知道，黄磊在和孙莉恋爱之前，他的感情史可以说是非常丰富，绯闻的对象都是女神级别的女星。

第一个就是现在爱写作文的伊能静，两个人拍摄电影《人间四月天》相识。网上有爆料称，伊能静因为入戏太深，有一天晚上突然去敲黄磊的门，边拍边喊“志摩志摩我心口好痛”。黄磊打开门之后，直接冲着伊能静骂了一句“神经病”。这事之后，伊能静后来意识到自己入戏太深，和黄磊之间也再无同台。

黄磊最有名的绯闻对象当属贾静雯了。贾静雯和前夫2009年闹离婚时，贾静雯给黄磊发的一条短信内容被爆了出来，内容是：最近好吗，很想念你哦。这个短信让贾静雯的前夫怀疑两个人之间有情况，当时黄磊和贾静雯被其前夫的司机发现共处一室，才传出了贾静雯婚内出轨黄磊的新闻。

但后来这件事情，因为贾静雯出来公开向黄磊道歉，并表示和黄磊之间不存在任何的暧昧关系。当时发这条信息，就是为了气气前夫，这个事情才不了了之。但黄磊也因为这个事，口碑受到了一定的影响。

虽然和伊能静、贾静雯的绯闻都可以称为乌龙，但黄磊和刘若英的感情却非比寻常。两个人也是在拍摄《人间四月天》时认识的，后来黄磊在拍摄《似水年华》时，直接邀请刘若英过去拍摄。在宣传这部戏时，黄磊直接在媒体前说和刘若英的感情胜过友情，近似爱情。

黄磊对于刘若英非常重视，甚至还一度到了结婚的决定上。2004年，在刘若英的演唱会上，她表示有一个男孩和她说要结婚了，如果她不同意，她就不结了。这个事情出来后，很快关于黄磊和孙莉领证结婚的消息就放出来了，更证实了刘若英和黄磊之间的特殊感情。

如今，49岁的黄磊是一个胖大叔的形象，但他年轻时非常帅气文艺，很招女明星喜欢的那种。现在的他感情生活稳定，有2个女儿和1个儿子，可以说是十分幸福。黄磊经常在社交平台上晒一家人相处的温馨日常生活，晒老婆、晒女儿、晒儿子，晒得不亦乐乎。