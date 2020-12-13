在娱乐圈，从来不缺新人，也从来不缺流量艺人。这几年的娱乐圈，更是出现了流量艺人当道的画面，不管他们是否有演技，但因为话题度和人气值，成为这个市场上的香饽饽，所到之处更是众人围观，但不论是演员还是爱豆，想要维持住流量，就必须要不断有好的作品出来，才能够稳住地位。下面我们就来盘点2020年最火的十大流量明星，你最看好谁？

1、蔡徐坤

蔡徐坤自从《偶像练习生》出道之后，就备受争议，关于他打篮球的点也成为了网友吐槽最狠的一个部分。今年，他凭借在《青春有你2》中的形象挽回了口碑，还做出了一首出圈的作品《情人》，成为最热门的顶流之一。

2、王一博

自去年的《陈情令》播出后，王一博的人气就水涨船高。今年更是凭借在《这就是街舞》中的专业表现，综合业务能力再次受到肯定，口碑和人气居高不下，向演员转型也比较成功。

3、易烊千玺

易烊千玺算是偶像向实力派小生成功转型的一个代表了，《少年的你》让他被业内一致认可，光提名就拿了好几个。还和吴京合作了新电影，其新作品《送你一朵小红花》也即将在年底上映，如果他在这部新作中再有好的表现，基本就算站稳了。

4、成毅

今年网剧《琉璃》的热播，让出道了很多年的成毅也尝了一把走红的滋味。走红后的成毅也成了粉丝追逐的男艺人之一，他身上新增了几个代言和推广，商业价值很被看好，唯一不足的是成毅总给人一种不太高级的感觉，经常被网友吐槽太土。

5、任嘉伦

任嘉伦今年算是再次翻红了，他和谭松韵主演的《锦衣之下》收割了不少粉丝的喜爱，演技也经得出推敲。今年还参加了不少商业活动和综艺节目的录制，事业发展的十分全面。

6、李现

作为去年爆红的顶流，李现今年的热度还不错。去年走红之后，他没有趁机疯狂捞金，而是沉淀下来去拍戏。但没想到他和陈立农的《赤狐书生》上映后，票房非常惨淡，单日票房仅在千万左右，他超高的流量没有得到对应的变现能力。

7、宋威龙

今年，《以家人之名》和《下一站幸福》的热播，让宋威龙从三线艺人挤进流量小生的队伍。虽然宋威龙的演技一直被吐槽太过于单一，但他的颜值在内地确实属于大帅哥型的，只要没有负面的新闻，未来事业不用太过于担心。

8、肖战

虽然经历了227粉丝圈事件的影响，让肖战的事业受到了一定程度的影响。但他的人气和粉丝数量并没有因此减弱，相反更加团结了。在肖战生日当天，粉丝们更是来了次豪华应援，让人震惊。

9、许光汉

因为一部电视剧《想见你》，许光汉成为不少迷妹中的新男神。他把事业从台湾挪到了内地，但可能是水土不服的原因，许光汉没有表现出他的优势，相反还因为在节目中的不专心表现被网友吐槽。

10、彭昱畅

彭昱畅这几年事业发展的非常好，在综艺节目中也非常有梗。今年他主演的《风犬少年的天空》更是取得了不错的成就，他的新电影《沐浴之王》也即将上映。



