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37岁美女网红患癌症去世！女儿仅有4岁，遗言曝光：终于脱离痛苦

(2020-12-12 16:40:04)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，37岁台湾著名的仿妆女网红YUI因抗癌失败去世。昨天他弟弟在网上宣告了姐姐12月11日去世的消息，并公开了她的遗书，不少人看完yui的遗书表示非常难过。在遗书中，她除了不让身边的家人和朋友替她伤心外，几乎都是对四岁女儿的担心和挂念，看完实在让人心疼。

37岁美女网红患癌症去世！女儿仅有4岁，遗言曝光：终于脱离痛苦

Yui是今年6月份向粉丝们宣布了自己患癌的消息，经过治疗，8月份有了很大的好转。但正常生活了三个月后，Yui于11月份癌症复发住院，住院后身体开始出现非常不好的反应，肺部有大面积的感染。并且在治疗的过程中，还发现她脑部有几个小肿瘤，这样接二连三的打击让Yui一度非常绝望。每天都要忍受身体的折磨，甚至连上厕所都非常难，让她忍不住感叹为什么是我。

37岁美女网红患癌症去世！女儿仅有4岁，遗言曝光：终于脱离痛苦

Yui是台湾一名比较知名的网红，她因为高超的仿妆技术出名。但她因为大学时期的一次失恋经历，在网上分享了一组仿妆照，没想到这组照片引起了特别大的轰动。

37岁美女网红患癌症去世！女儿仅有4岁，遗言曝光：终于脱离痛苦

后来Yui就专心做起了仿妆博主，与老公结婚后，很快生下了一个可爱的女儿，但没想到完整的家庭被她突如其来的癌症给打破了。

37岁美女网红患癌症去世！女儿仅有4岁，遗言曝光：终于脱离痛苦

在抗癌期间，Yui多次担心到女儿的未来生活。这个月初Yui再度住院时，4岁的女儿一直粘在她身边，她还曾经晒出和女儿大手牵小手的照片，并配文“妈妈欠你的一定会还”。但是，没想到还不到一个月，她就因为癌症病情恶化离世，抛下了只有4岁的女儿。

37岁美女网红患癌症去世！女儿仅有4岁，遗言曝光：终于脱离痛苦

37岁美女网红患癌症去世！女儿仅有4岁，遗言曝光：终于脱离痛苦

在公布的遗书中，Yui写道：“如果你们看到这篇贴文，就表示我已经离开这个世界，去当小天使了。”她让大家不用伤心，相反还要为她感到开心，因为她终于能够脱离痛苦的疾病地狱。可见，Yui已经坦然面对自己的离去。但是她最牵挂的还是只有4岁的女儿，遗憾不能陪伴她长大。最后，祝福她一路走好。


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