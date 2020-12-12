加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,946,676
  • 关注人气：209,284
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

她是东方台一姐，结婚6年生一女，如今34岁却因下跪被批太卑微

(2020-12-12 14:33:47)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，节目《奋斗吧主播》的一段预告片受到了网友的争议，在预告片中，何洁因为司雯嘉提前选走了自己心仪的直播单品而显得很不高兴，更是双手叉腰而质问司雯嘉："你把我呼啦圈选了，想不想活了你还"。而面对这样的情况，司雯嘉则拉开了椅子，双手合十，然后就跪在了地上，并喊着"我给你跪下"，而旁边的蔡少芬等人也是看戏的状态，并没有上前阻拦。这虽然也可能是节目效果，但是司雯嘉的这一行为也让很多网友觉得太过于卑微。

她是东方台一姐，结婚6年生一女，如今34岁却因下跪被批太卑微

说起司雯嘉，可能很多人对她并不是很熟悉，司雯嘉可以说是东方卫视的“皇族”成员了，现在的她基本上会主持东方卫视的大多数晚会。而且在《奋斗吧主播》这一档节目中，也公布过她的简介，简历里她自称是"东方卫视当家花旦"，梦想竟然是"上海滩第一"主播，虽然带有玩笑的成分，但是也让很多观众觉得她这样说未免有点“不自量力"。

她是东方台一姐，结婚6年生一女，如今34岁却因下跪被批太卑微

作为一名80后，司雯嘉已经34岁了，而且已婚已育，但是她的状态还是很少女的，身材也保持得十分好。不过虽然她颜值不错，但是很多观众并不喜欢她的主持风格，认为她过于夸张，也有网友戏称她为“东方卫视版的张大大”，因为两个人都是能力一般，但是都是资源逆天的主持人。

她是东方台一姐，结婚6年生一女，如今34岁却因下跪被批太卑微

而她之所以资源那么好，关键还是因为她的背景很强大。早在2017年的时候，就有网友爆料说她是一个富二代，还曝光过她家的别墅，尽管她平时也没有过多透露自己的家庭情况，但是从网友的爆料来看，她的确是富二代一枚。

她是东方台一姐，结婚6年生一女，如今34岁却因下跪被批太卑微

司雯嘉的老公是《动感101》的主播高山峰，早在2014年的时候，两人就已经在外滩半岛酒店举行了婚礼，婚后两人育有一个女儿，不过夫妻双方都是比较低调的人，一家三口过得也是相当幸福。

她是东方台一姐，结婚6年生一女，如今34岁却因下跪被批太卑微

司雯嘉虽然在主持界比较活跃，但是她也参演过一些电视剧，还在《爱情公寓》里面饰演过和关谷见面的女网友小曼，虽然戏份不多但是也给观众留下了印象。不过现在她作为一名主持人，还是希望她可以多多锻炼自己的主持能力，不要浪费了自己这么好的资源。


我的更多文章：
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇又一位56岁男星结婚！与小5岁女友相恋18年，如今终于修成正果
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有