近日，节目《奋斗吧主播》的一段预告片受到了网友的争议，在预告片中，何洁因为司雯嘉提前选走了自己心仪的直播单品而显得很不高兴，更是双手叉腰而质问司雯嘉："你把我呼啦圈选了，想不想活了你还"。而面对这样的情况，司雯嘉则拉开了椅子，双手合十，然后就跪在了地上，并喊着"我给你跪下"，而旁边的蔡少芬等人也是看戏的状态，并没有上前阻拦。这虽然也可能是节目效果，但是司雯嘉的这一行为也让很多网友觉得太过于卑微。

说起司雯嘉，可能很多人对她并不是很熟悉，司雯嘉可以说是东方卫视的“皇族”成员了，现在的她基本上会主持东方卫视的大多数晚会。而且在《奋斗吧主播》这一档节目中，也公布过她的简介，简历里她自称是"东方卫视当家花旦"，梦想竟然是"上海滩第一"主播，虽然带有玩笑的成分，但是也让很多观众觉得她这样说未免有点“不自量力"。

作为一名80后，司雯嘉已经34岁了，而且已婚已育，但是她的状态还是很少女的，身材也保持得十分好。不过虽然她颜值不错，但是很多观众并不喜欢她的主持风格，认为她过于夸张，也有网友戏称她为“东方卫视版的张大大”，因为两个人都是能力一般，但是都是资源逆天的主持人。

而她之所以资源那么好，关键还是因为她的背景很强大。早在2017年的时候，就有网友爆料说她是一个富二代，还曝光过她家的别墅，尽管她平时也没有过多透露自己的家庭情况，但是从网友的爆料来看，她的确是富二代一枚。

司雯嘉的老公是《动感101》的主播高山峰，早在2014年的时候，两人就已经在外滩半岛酒店举行了婚礼，婚后两人育有一个女儿，不过夫妻双方都是比较低调的人，一家三口过得也是相当幸福。

司雯嘉虽然在主持界比较活跃，但是她也参演过一些电视剧，还在《爱情公寓》里面饰演过和关谷见面的女网友小曼，虽然戏份不多但是也给观众留下了印象。不过现在她作为一名主持人，还是希望她可以多多锻炼自己的主持能力，不要浪费了自己这么好的资源。



