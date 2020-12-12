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又一位56岁男星结婚！与小5岁女友相恋18年，如今终于修成正果

(2020-12-12 14:00:52)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，56岁的男演员李国超宣布与相恋了18年的女友即将登记结婚的好消息。不少网友听到这个消息后，纷纷送上了祝福。两个人真正决定结婚是在去年年底，李国超精心准备了一场求婚，并准备了戒指和手捧花，当时女友高欣欣看到后，直接泪洒现场，并同意了这场求婚。在此之前，李国超向女友求过很多次婚，但都被女方给拒绝了。所以看到两个人即将领证的好消息，不少人替他们开心。

又一位56岁男星结婚！与小5岁女友相恋18年，如今终于修成正果

谈及李国超，可能很多人都会想到他琼瑶男配角的身份。出道35年，他出演过很多部琼瑶的电视剧，但大部分都是男配角，演艺事业不算非常出色，知名度也并不高，大部分人对他的认识都是通过琼瑶的电视剧开始的。

又一位56岁男星结婚！与小5岁女友相恋18年，如今终于修成正果

在高欣欣之前，李国超曾经有过一段失败的婚姻。他与内地演员刘静在拍戏时，因戏生情很快就结了婚，结婚后还有了一个女儿。但结婚10年后，两个人宣布了离婚，当时给出的原因是两地分居导致感情变淡。两个人属于和平离婚，但也有不少人猜测是因为高欣欣的插足。

又一位56岁男星结婚！与小5岁女友相恋18年，如今终于修成正果

李国超当时还站出来为高欣欣澄清，说他和刘静的婚姻其实早已经名存实亡了，否认了高欣欣插足一说。不过李国超离婚没多久，就和小他5岁的高欣欣在一起了。高欣欣对于李国超和前妻的女儿视如己出，关系非常好。

又一位56岁男星结婚！与小5岁女友相恋18年，如今终于修成正果

但这段恋情一谈就是18年，李国超多次向高欣欣求婚，但都被女方给拒绝了。去年李国超遭遇了母亲的离世，让他备受打击，高欣欣陪他走出了丧母之痛，两个人的关系也因此升温。现在看到两个人终于要修成正果了，祝福他们的未来能够永远幸福吧。

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