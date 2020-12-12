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盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

(2020-12-12 11:18:47)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星们收入很高，不少明星又很会理财，所以在娱乐圈有着不少资产过亿的富豪。但很多娱乐圈的明星夫妻都没有孩子，他们所积累的巨额财产将来要留给谁呢？这想必是很多人关心的问题。下面我们就来盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

1、梁朝伟&刘嘉玲

梁朝伟与刘嘉玲夫妻二人都是娱乐圈中的大腕，在娱乐圈多年赚了不少钱，而且刘嘉玲是圈内理财的高手，手中光是房产的数量就十分可观。二人身价早已经上亿了，但是二人结婚后一直没有生育子女。

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

2、周润发&陈荟莲

同样是选择将财产捐赠出去的还有周润发、陈荟莲夫妇。当年因为陈荟莲身体原因，二人一直未能拥有自己的孩子。周润发据说积攒下了几十亿的资产，他曾表示过这些财产都会捐赠出去。

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

3、刘青云&郭蔼明

刘青云与郭蔼明也是香港娱乐圈中的老牌明星了。据说刘青云与郭蔼明曾经将赚来的片酬投资房产与商铺，所以他们的身价很高。因为没有孩子，所以刘青云表示过，以后可以将财产都捐赠出去。

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

4、郑伊健&蒙嘉慧

郑伊健近些年鲜少在娱乐圈中出现，但曾经红极一时的他早已经积攒了上亿的资产，与蒙嘉慧结婚后一直过着二人世界的生活，很是惬意，并没有急于生育小孩。

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

5、许志安&郑秀文

许志安与郑秀文从恋爱到结婚一路之上坎坎坷坷，虽然最后终于走到了一起，但是两人协商不要孩子。二人名下的资产可是不少，妥妥过亿，也不知道他们会怎么处理这笔资产。

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

6、陈松伶&张铎

女明星陈松伶与丈夫张铎的感情令人羡慕，虽然是姐弟恋，但是夫妻感情非常好。两人都是娱乐圈中的明星，片酬加投资回报，总资产也是过亿的，有如此之好的经济条件，即使没有孩子两人的生活应该是很舒服的。

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

7、万绮雯&陈十三

当年美丽的香港女明星万绮雯嫁给了编剧陈十三，二人结婚很多年了却一直没孩子。二人积攒的资产不少，陈十三却不怕后继无人，在他看来有万绮雯陪伴自己就已经很幸福了。

盘点家产过亿却没有孩子的八大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

8、葛优&贺聪

一直低调的葛优与贺聪夫妇结婚多年其实也一直没有孩子。而以葛优在圈内的咖位以及多年的财富积累，身价过亿应该是妥妥的。不知道他的资产将来会怎样处理。


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