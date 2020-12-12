2020年的娱乐圈也还是热热闹闹的，不乏新闻。有明星结婚，有明星离婚，有明星生娃。一直以来，明星们的感情问题都是网友关注的热点，特别是明星分手的新闻，总能引发网友的热议。下面我们来盘点2020年分手的十大明星情侣，看看哪对最让人遗憾？

1、张一山和宋妍霏

媒体拍到张一山和黄发美女牵手的照片后，宋妍霏发声明宣布和张一山分手。张一山和宋妍霏曾多次被扒穿情侣装，可两人之前都没承认恋情。张一山和宋妍霏从没官宣在一起，最后宋妍霏直接宣布了分手。

2、张铭恩和徐璐

张铭恩和徐璐的恋情也是以分手告终的，张铭恩被曝移情别恋爱上了胡冰卿，他甚至还教胡冰卿如何去对付徐璐。很多网友吐槽张铭恩是渣男，徐璐爱错了人。这件事也影响了胡冰卿的形象。

3、屈楚萧和万籽麟

屈楚萧也是今年因为绯闻恋情导致的塌房，他的那句“别挡姑娘好姻缘”让人印象深刻呀！万籽麟则回应说“刚刚得知被分手了”。很多网友都说万籽麟太惨了，还有网友吐槽屈楚萧没担当。

4、陈星旭和胡冰卿

据报道，陈星旭和胡冰卿曾在一起约半年时间。陈星旭和胡冰卿疑似是因戏生情的，胡冰卿取关陈星旭的事情曾引发热议。许多网友觉得陈星旭和胡冰卿是没官宣就低调分手了。

5、于小彤和陈小纭

于小彤和陈小纭的姐弟恋曾引发热议，很多网友觉得于小彤不够成熟。于小彤和陈小纭上综艺节目秀过恩爱，女方比男方大5岁，最终两人在今年8月份分手了。

6、罗志祥和周扬青

今年4月份周扬青发文宣布了她和罗志祥分手的事情，并揭露了罗志祥不为人知的一面，多情的罗志祥因此人设坍塌。罗志祥回应说做得不对的地方会进行自我检讨。很多网友表示心疼周扬青。

7、林小宅和梁继远

林小宅和梁继远的姐弟恋曾引发热议，有网友评论说这段恋情为“曝光分”。今年7月12日，网上曝出了林小宅和梁继远的亲密照，第二天林小宅就宣布了和梁继远分手的消息。林小宅工作室方面表示林小宅和梁继远只是曾尝试交往过，已经终止恋爱关系。

8、李准和郑素敏

很多韩国明星分手跟行程繁忙有关，李准和郑素敏也是如此。李准和郑素敏的恋情是在2017年被曝光的，他们的三年恋情因行程繁忙而分手，很多网友觉得很惋惜。

9、金宝罗和赵炳奎

看过韩剧《天空之城》的网友都认识金宝罗和赵炳奎吧？这部剧是金宝罗和赵炳奎的定情之作，遗憾的是今年8月份的时候，媒体报道了金宝罗和赵炳奎分手的事情，两人分手跟聚少离多有关。

10、姜丹尼尔和朴志效

姜丹尼尔和朴志效分手的事情曾上热搜，姜丹尼尔和朴志效2019年才交往的，今年11月就被曝分手了，他们分手也跟行程繁忙有关，很多网友吐槽说行程又背锅了。



