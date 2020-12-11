今年，最火的当属直播带货了，不少网红和明星因为吃播带货赚的盆满钵满。但随着直播带货越来越受关注，出现了很多不良的现象，不少明星如汪涵、杨坤等都在直播卖货时翻过车。最大的翻车事件当属某短视频的第一主播辛巴了，因为王海的曝光，让辛巴付出了高达6000多万的赔款。王海也因为打假事件一炮而红，近日他又揭穿了一个骗局。

昨天，王海在其个人社交平台上突然爆料有一家厂商冒充从日本进口的锅，还贴上了“日本古法铁锅铸造师”伊藤慧太的照片，模仿的有模有样。王海说，打上了进口的标签后，锅的售价比之前翻了2倍。而最有趣的是，这个事是两年前就开始的，这个店铺的宣传海报不仅被扒出不是日本人，还是中国的一名男演员怀远。

消息一出，不少人觉得诧异。照片里的边怀身穿日本传统服饰，整个人的气质确实看起来非常像日本人。也因为模仿的太过于像，这个骗局一做就是两年。怀远这个名字对于很多人来说都非常陌生，也不曾记过他演过什么作品。

但仔细一搜，结果却令人非常吃惊。他出演了不少热门的电视剧。如《都挺好》、《龙日一，你死定了第二季》等等，还出演了几部电影，普通话说的非常好。这样一个实实在在的中国人却冒充日本人卖货两年多，实在令人无语。

而至于为什么到现在才被拆穿，也是因为其本身的知名度并不高，甚至搜索他的名字都没有基础的简历资料。王海透露，演员怀远扮的假日本人伊藤慧太代言假日本锅包括炒锅、雪平锅在内大概卖了五万只左右，退一赔三的话即便只按照销售记录赔偿的话也得赔偿1.2亿以上。