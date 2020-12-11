目前，是一个流量当道的时代。娱乐圈流量更迭的速度非常快，最近虽然整个娱乐圈相比之前萧条了一些，但还是有不少明星凭借着作品成功出圈。展现了非常高人气和流量的趋势，这其中有新人上位，也包括出道很多年的明星转型及复出。下面我们就来盘点2020年最火的十大流量女明星，看看都有谁？

1、赵露思

赵露思凭借着网剧《传闻中的陈芊芊》，一跃成为内地娱乐圈的流量小花。她今年有多部作品播出，给她圈了不少路人粉。除此之外，赵露思的网络上的活跃度非常高，还多次因为“碰瓷”其他前辈上热搜，话题度和流量度在小花中都属于名列前几。

2、任敏

任敏和赵露思一样，都是因为电视剧被人关注到，虽然《清平乐》没有大爆，但这部剧让任敏受益匪浅。她的演技被圈内专业人士都非常看好，在综艺节目《演员请就位2》中的表现，让她身上流量和曝光度大增。

3、张月

《三十而已》算是今年的爆款剧之一，除了剧情引发大家关注外，剧中的演员知名度也得到了大的提升。张月就是其中的受益者，她的演技也获得了认可。虽然被观众骂到她一度关了评论，但热度至少有了，在《演员请就位2》中，更是让不少人对其刮目相看。

4、童谣

童谣因为出演《三十而已》的顾佳受到关注，成功跻身到实力派女演员的队列中。凭借在《大江大河1 》中的精 彩表现，在今年的金鹰节颁奖盛典上，夺得最佳女演员的称号。并斩获白玉兰奖，成为炙手可热的女演员。

5、宋茜

因为偶像电视剧《下一站是幸福》的热播，让宋茜的演技受到肯定，她和宋威龙的姐弟CP也圈了不少粉丝。因为作品播出的反响好，今年她还以“金鹰女神”的身份出席金鹰节颁奖盛典，虽然没有拿到奖项，但这个称号让宋茜的关注度得到了很大的提升。

6、谭松韵

谭松韵属于后来者居上的类型，出道很多年，一直演各种小成本的偶像剧。直到今年，她才跻身主流圈，《锦衣之下》和《以家人知名》让她的人气飙升，国民度得到了肯定，口碑非常好，没有什么黑点。

7、虞书欣

虞书欣因为《青春有你2》节目中做作的表现，成为今年讨论度最高的女爱豆之一。出道后的她，多次语出惊人，话题度满满。除了爱豆的工作之外，虞书欣现在的影视资源也非常好，她在《下一站是幸福》中的演技得到了认可。

8、金晨

出道多年的金晨，一直处于不温不火的状态，直到今年《乘风破浪的姐姐》热播，她才被更多的人关注到。因为颜值和身材比较出众，业务能力也抗打，让她的人气和身价上升了很多个level。

9、金靖

小品喜剧演员金靖因为春晚走红，她真实不做作的性格非常讨人喜欢。她和李佳琪在直播间的互动，为其圈了大量的粉丝，算是上升势头很猛的喜剧女演员之一。

10、辣目洋子

和金靖一样，辣目洋子的走红也是因为其喜剧天赋和真实的性格。在《演员请就位2》中，辣目洋子的演技还得到了导演们的一致肯定，很受追捧。



