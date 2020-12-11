近日，央视新闻发长文批评演员不背台词念数字的现象。文中提到：“从什么时候开始，演员这个职业背好台词就要被表扬？”不久前，中国电视剧制作产业协会为规范电视剧制作，发文抵制演员不背台词现象。近几年，因为市场的浮夸和演员的不敬业，娱乐圈却在悄无声息的发生着改变，演员只要背好台词就会被表扬，可这不应该是身为演员的本职吗？轻导演、轻编剧、轻制作现象是时候改改了，而那些不背台词只会念数字的“数字小姐和先生”，也该接受大众批评。那么，接下来就让我们盘点被曝不背台词念数字的演员，你第一个想到的是谁？

1、Angelababy

因为一部著名的抠图神作《孤芳不自赏》，baby不敬业的名声可是被传得沸沸扬扬，因此许多网友在提到不背台词只念数字的演员时，第一反应就是她，可见baby不敬业的名号多么的深入人心。

2、颖儿

很多年前在拍摄《英雄》这部电视剧的时候，演员郑嘉颖就曾在采访中吐槽搭戏的女演员颖儿忘词念数字，还表示这让自己感觉完全接不上戏，当时的颖儿正当红，观众们万万没想到她就是传说中的"数字小姐"。

3、徐璐

要说被套上“数字小姐”标签最久的女演员，徐璐必须拥有姓名。曾有网友扒出徐璐在《甄嬛传》中有多处嘴型与台词对不上，从而猜测她是“数字小姐”，不过徐璐却澄清说当时她作为一个新人并没有那么大的权利，并解释道《甄嬛传》中对不上口型是因为后期台词有所调整。

4、刘心悠

曾出演过《步步惊心》的演员刘心悠，在接受采访时也曾表示，以前拍古装时，因为记不住四句四字成语，导演就会批准她说数字代替，后期再加配音，这也是情有可原。

5、周紫馨

前段时间《传闻中的陈芊芊》大火，却被曝出剧中饰演“陈楚楚”的演员周紫馨疑似“数字小姐”。从观众截取的视频中可以清楚地看见，这位出演过很多网剧、也算小有名气女演员周紫馨，口型和台词完全不相符，只是在朗诵“12345”，真是令人大跌眼镜。

6、林志颖

早年在拍摄电视剧《天龙八部》的时候，林志颖因为自己是台湾人说话会带有腔调，背起台词来很困难，干脆连正常台词都不念，直接将“我们走”说成“let's go”，再靠着后期配音给他补救。

7、霍建华

在拍摄《仙剑奇侠传三》时，胡歌就爆料过霍建华因为背不下全是文言文的复杂台词，所以拍戏全程都念的“一二三四”，但其实不背台词并不是霍建华的本意，而是导演为了拍戏进度而要求霍建华念数字，在后期配音的。

8、王庆祥