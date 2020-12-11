近日，由范冰冰搭档四位国外女演员主演的电影《超级女特工》宣布明年1月15日在北美上映。作为该片的主演之一，范冰冰的站位引发了不少的关注。从片方放出的海报中可以看到，范冰冰不但没有占据C位，还站在了最不吸引人关注的边上。

而在前段时间上线的《爵迹2》中，作为主演的范冰冰再次受到排挤。不仅宣传海报上没有了范冰冰，就连角色形象介绍和名字中都没有出现。本来作为主演的范冰冰，在正片中的戏份少得可怜，只要她出现的画面都在后期进行了AI换脸。

除了影视作品方面困难重重外，范冰冰频繁参加的活动或者盛典也不把她作为宣传的重点来看到。前段时间，她和姚晨一起参加了一个盛典活动，气场被姚晨碾压。但范冰冰为了复出，还是在做着各种努力。为了增加自己的话题和热度，她经常在网上分享自己的生活近照。

这段时间，范冰冰甚至还做起了网红，直播吃夜宵。层级的顶流女明星沦为吃播的网红，引来了不少网友的关注。相比于其他吃播博主在家吃播的画面，范冰冰则不同，大晚上带着助理现身高级餐厅，在镜头前吃着各种高热量的食物，差不多在直播间吃了五六个菜，真是实实在在的吃播。

除了实在的吃吃吃外，一向高冷的范冰冰在直播间还和网友们玩了起来，在镜头前晃动着身体，看起来非常开心。她接地气的行为也为其圈了不少好感，但一想到曾经的女王如今只能靠吃播赚取一些话题度，着实觉得令人心酸。

除了国内疯狂复出试水外，范冰冰也开始在国外的媒体上狂刷存在感。近日，除了她被日本媒体评为成功女星外，她还为日本某个杂志拍摄的大片曝光，照片里范冰冰摩登范十足，妆发十分前卫。不少网友看到后觉得范冰冰整个人颜值变丑了，也没有了之前的仙气感觉。

从红极一时的明星，到现在复出重重受阻，范冰冰的人生可以用传奇和坎坷来形容了。但她之所以坚持不放弃中国市场，大概还是因为这里的钱比较好赚吧。



