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盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

(2020-12-11 08:36:00)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今年的娱乐圈喜忧参半，不少老戏骨相继离开了我们，但是也有不少明星恋情被曝光，也许有时候是在不自愿的情况下，可是谁让媒体无处不在呢？有些被曝光恋情的明星很容易被自家粉丝接受，有些则被粉丝认为自家的房顶塌了，这些倒是无可厚非。下面就为大家盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，不知道大家最想祝福哪一对呢？

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

1张铭恩和胡冰卿

胡冰卿与张铭恩是因为拍戏结缘，两人的恋情曝光后也是让不少网友惊讶，不过当事人却没有选择第一时间承认，这也是让很多粉丝感到无奈。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

2、马国明和汤洛雯

两人是TVB的当红小生、花旦，尤其是马国明，一直被称为城中的筍盘，这次终于找到女朋友，也是让很多人都为其感到开心，如今两人爱的甜蜜，随时都有结婚的可能，也期待他们进一步的好消息。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

3、李嘉铭和刘泳希

今年三月份，两人官宣恋情，据悉他们是因戏生情，惹来不少网友的羡慕，同时大家也为其送上真挚的祝福，虽然他们不是当红艺人，可是私下里却爱得甜蜜，看来两人真的是彼此那个对的人。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

4、金瀚和张芷溪

两人也是被媒体拍到后，才大方承认了恋情，不少粉丝看来，金瀚和张芷溪还是比较般配的，所以都纷纷献上自己的祝福，未来也期待他们传出进一步的好消息。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

5、金恩圣和张檬

张檬是一位很有争议性的女艺人，早前，她公开了与男友金恩圣的恋情，两人私下也是没少秀恩爱，不少人都表示不看好两人，不过小编还是不建议大家投入过多的私人感情，毕竟这是他们两人的事。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

6、范逸臣和田中千绘

两人在九月份的时候被媒体拍到一起牵手回同一个住所，传言两人的恋情其实已经坚持的12年，不过一直没有承认，这次被拍也是板上钉钉的事，不知道大家是否会祝福他们呢？

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

7、夏之光和钟丽丽

两人都是年青一代的艺人，早前在驾校学车的时候被媒体拍到两人的亲密举动，因此便曝光了恋情，不少粉丝看到消息后都非常伤心，因为她们没想到爱豆年纪这么小就传出恋情，所以祝福声也是少之又少。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

8、屈楚萧和史佳丽

屈楚萧凭借《流浪地球》算是火了一把，不过让大家没想到的是他和演员史佳丽走到了一起，作为《爱情公寓5》的演员，史佳丽的人气其实不算很高，不过两人恋情曝光后，并没有进一步的举动。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

9、基贤和苞娜

两人都是韩国团体组合的成员，据说他们恋爱了五年才被媒体曝光，看来私下基贤和苞娜都十分的谨慎，不过始终纸包不住火，不少粉丝知道后都表示自家的房顶塌了。

盘点2020年恋情曝光的十大明星情侣，你最想祝福哪一对？

10、金希澈和Momo

两人是韩国人气组合的当红艺人，尤其是金希澈，一直以来深受网友的喜爱，在年初的时候，被媒体爆料称金希澈和Momo在交往，后来两人也是直接承认了，并且得到不少圈内人士的祝福。


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