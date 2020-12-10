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还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

(2020-12-10 17:26:50)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈里最近有不少人的房子塌了，而就在今天，男星丁飞俊发长文回应近日来的争议，从内容看，他首先是对受到伤害的人表示道歉，但是否认下药、让人打胎、PUA等传言，“我的确有在偶像层面失格，但作为一个成年人，我从没有做过违法乱纪的事情。”同时表示还会参加节目选拔，“当然我也做好了因此退赛、甚至退圈回归普通人的准备。”

还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

对此，很多网友并不买账，而丁飞俊的粉丝也开始换上自己的黑头像，声称要脱粉，甚至还有网友直接让他立即退赛，还有网友质疑他在和前女友相处的时候把前女友弄到重度抑郁。

还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

此前，丁飞俊被曝私联站姐，站姐还po出了丁飞俊熟睡的照片，爆料丁飞俊故意买洋酒给女生灌醉，事后让女生吃药，醒来就已经在酒店了。还拿女生的手机付钱。投稿还表示丁飞俊《青你》时期就有了女朋友，经常冷暴力女方，还致其严重抑郁。

还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

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说起丁飞俊，他在2019年因为参加青年励志综艺节目《青春有你》，最终止步20强，但是还是因为他独特的虎牙式微笑而俘获了很多粉丝的心，被称为“虎牙甜心”；而加入了限定男子团体沙漠五子D5，并随组合推出首支单曲《战场》和《野 Savage》，随组合获得亚洲音乐盛典年度荣誉新人男子组合奖，如今正准备参加《创造营2021》

还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

其实对于偶像的私生活，粉丝们的意见还是很大的，而丁飞俊私联粉丝这种行为更是让人难以接受，更何况丁飞俊现在还没开始红，就已经自己毁了自己的前途。现在娱乐圈里有很多年轻偶像时不时被曝出行为不端的事情，而作为偶像更应该严格对待自己，而不是用偶像的身份来做一些伤害别人的事。

还没红就先糊？23岁丁飞俊否认下药等不端行为，粉丝却表示不接受

这样的事情被曝光后，丁飞俊此后在娱乐圈里的道路恐怕没那么容易走了，所以千万不要觉得互联网没有记忆从而不规范自己的行为。作为艺人，不仅要有能力，品行也要过得了关。

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