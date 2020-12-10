近日，一直争议不断的68岁台湾资深艺人恬娃（本名范月娟）再次语出惊人，自曝自己已经与小20岁的男友分手，并且火速又换了小30岁的新男友，而且两个人已经相处了一个多月，除此之外，恬娃还毫无顾忌地称赞对方的体力很好，让她很满意。这样的言论引发了网友的热议。

这也不是恬娃第一次在大众面前发表这些言论了，行事乖张的她一向知道怎么在娱乐圈里制造一些让人关注的话题，每次发言也是力求语不惊人死不休。

说起恬娃，她是台湾知名艺人，今年已经68岁的她，出道多年也出演过不少知名影视剧，曾拍过《浪子游龙》、《糊涂三侠客》等多部影视剧，在台湾娱乐圈可以说是小有名气。但是作为一名前辈，她却多次上演各种闹剧，频频在大众面前出丑，丝毫不顾自己的名声。

其实恬娃的黑历史真的很多，不仅公开说自己是费玉清一生中的最爱，强行碰瓷小哥，后来还是费玉清自己招架不住了亲自下场辟谣，而且她还把自己和台湾富豪郭台铭P在一起，放话自己愿意拍大尺度写真挺郭台铭竞选总统，扬言郭台铭当选她就去光身奔跑，又直呼郭台铭是她下辈子的老公，吓得对方赶紧出言制止“不要这样”。

除此之外，恬娃还做了不少让人费解的事情，不仅混入陌生人的婚礼里面大吃大喝，还自己拍了照片称自己是婚礼主持人，而这一行为也受到新人朋友的揭发，对方更是毫不留情地说新人根本就不认识她，还说她是过气艺人，后来恬娃还在接受采访的时候说到：目前很多资深艺人不但被人看不起，说我们资深艺人过期了，没有用，之后更是放话请求给资深艺人一个平台。

而恬娃用这样的方式来炒作自己还不够，还多次蹭一些已故明星的热度。不仅在刘真病逝后曝光和刘真的合照，还跑到辛龙悼念刘真的微博下评论，除此之外，在《新白娘子传奇》里法海的扮演者乾德门病危之际，她还借着探望的缘由，跟狗仔记者做起了买卖，拍下了乾德门病危的照片并公布出去，以此赚取热度和金钱！更让人诟病的是，她没有接受邀请就参加了资深艺人小戽斗的告别式，还高调受访，并且为了博取关注而随意捏造一些不存在的事实。

恬娃的做法也让很多网友不可以理解，其实她还经历过一次婚姻，为了老公的生意，她把自己的钱也搭进去了，结果老公生意失败，后面两人就离了婚，女儿也跟着她，从此她的画风就开始跑偏，之后还自曝自己当了小三，甚至扬言“以前当原配，拼命工作，到头来人财两空，现在当了小三才知道，那是人生中最快乐的时光！”

恬娃为了博取关注，做法没有底线，这样真的值得吗？作为一名娱乐圈的老前辈，这个年龄本该是德高望重的，而她反而甘愿让自己背负一些负面新闻，真的让人唏嘘不已。



