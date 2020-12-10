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盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

(2020-12-10 12:12:29)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年就快要过去了，最近有几部新剧在热播，比如《大秦赋》。好坏总是相对的，《三十而已》是很多观众眼中的好剧，而有些电视剧则让人很无语。下面我们来盘点一下2020年被观众吐槽最多的十部剧，哪部剧最让人失望？

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

1、《雷霆战将》

《雷霆战将》这部剧可以说是被骂惨了，连权威媒体都点名批评这部剧不尊重历史，把历史剧当偶像剧来拍。《雷霆战将》还没播完就被下架了。一些网友吐槽说想不明白高伟光为什么会接拍这样一部电视剧。

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

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2、《鹿鼎记》

张一山版《鹿鼎记》这部剧曾被寄予厚望，但是这部剧开播后却惨遭吐槽，从张一山的演技到剧情，再到女演员颜值，这部剧可谓是槽点满满。有网友甚至觉得在多个版本中，张一山版《鹿鼎记》是最烂的了。

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3、《情深缘起》

一些网友吐槽说有些剧是翻拍变成了翻车，《情深缘起》就是如此。林心如版的《半生缘》还是不错的。蒋欣版《半生缘》改名为《情深缘起》，蒋欣和刘嘉玲在剧中演姐妹花。蒋欣身材壮，没有柔弱感，刘嘉玲年龄偏大，这部剧也有不少吐槽点呢。

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

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4、《彼岸花》

《彼岸花》的两位主演宋威龙和林允戏外曾相恋过，这部剧被视为两人的定情之作，但是这部剧播出后也没少被吐槽。有网友吐槽说这部剧剧情老套，特效不行，给人一种影楼风的既视感。

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

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5、《蜗牛与黄鹂鸟》

《蜗牛与黄鹂鸟》这部剧的女主角也是林允，这部剧的评分在五分以下。这部剧是一部翻拍剧，很多网友吐槽说这部没拍出新意，剧情给人一种烂大街的感觉。

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

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6、《爱我就别想太多》

《爱我就别想太多》这部剧的评分也在4分以下。陈建斌是实力派演员，但感觉他不适合演这样的都市情感剧。其实小花李一桐的演技还是不错的，但《爱我就别想太多》真的没什么新意。

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

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7、《幸福还会来敲门》

聂远和吴谨言在《延禧攻略》中组的卫龙cp挺受欢迎的，但是两人主演的《幸福还会来敲门》却没能成为爆款电视剧，这部剧的评分还不到4分。一些网友觉得这部剧的剧情经不起推敲，不够真实。

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8、《完美关系》

最近佟丽娅凭借新剧《爱的厘米》受到了更多关注。《完美关系》这部剧题材新颖，但是这部剧的评分连4分都不到。主演黄轩和佟丽娅都是颇受欢迎的演员，但是许多网友觉得这部剧让人失望。

盘点2020年被观众吐槽最多的十部电视剧，哪部最让人失望？

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9、《如果岁月可回头》

《如果岁月可回头》的男主角可是男神靳东啊！但这部剧的收视率一般，评分不到4分。这部都市情感剧也被嘲扑街了。很多网友吐槽这部剧剧情老套。还有网友吐槽不知道这部剧要表现什么？

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10、《燕云台》

《燕云台》的女主角是唐嫣，这是唐嫣在怀孕期间拍的古装剧。《燕云台》的收视率和口碑可以说是差强人意，唐嫣甚至被质疑演技没进步，总是演傻白甜。这部大女主剧评分还不到五分。

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