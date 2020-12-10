今年，丁真成了顶流网红的代表人物。因为其长相帅气，笑容灿烂受到大家的喜欢。他也成了讨论度最高的网红，不少人喜欢他身上的淳朴与天然。但人红是非多，丁真走红后，不少人觉得他开始变了，身上也存在着过度营销的行为，但最引发注意的是，这几天不少男性对于丁真的恶意态度。

近日，有部分男性在网上给丁真恶意P图，并对其进行语言上的诋毁嘲讽和贬低，更有甚者觉得丁真除了一张还可以看的脸之外，其他什么都没有。类似这样的言论在网络上蔓延，对丁真的口碑造成了不小的影响。

面对这些男性的谩骂，丁真的小马珍珠通过其个人社交平台发长文，回应了那部分人对于丁真的偏见和造谣，还希望大家能够多一种世界观，多一份包容。这篇长文发出后，不少人力挺丁真，表示丁真小马珍珠的三观太正了，护主很给力。但也有不少人疑问，丁真的小马怎么还能实名制呢？

熟悉丁真的网友都知道，在丁真没走红之前，他只是一个普通的放牧男孩。走红之后，他曾在直播镜头前说自己的玩伴只有小马，在最孤独的时候都是小马陪着自己走过来的。他早已把小马当成了家人，丁真走红后，他的小马珍珠也受到了关注，甚至还得到了官方的认可。而关于他的简介也非常有意思，“请其它的马好自为之”也说明了它在丁真心中的地位。

面对自己主人被攻击，它也是第一时间站出来力挺丁真。四川当地的旅游局在丁真走红之后，还把丁真珍珠的名字注册了商标，希望丁真能够继续保持纯真与质朴，给更多的人带来正能量的影响，别让过度消费害了自己。



