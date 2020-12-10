2020年对于很多人来说都印象深刻，也有一部分人的工作也生活发生了很大的变化。但这其中也有不少的好消息，尤其是在人生大事方面。2020的谐音是爱你爱你，有不少明星们在这一年选择步入婚姻的殿堂，开始了两个人的幸福生活。下面我们就来盘点2020年结婚的十对明星夫妻，看看谁最幸福？

1、林峰&张馨月

林峰和张馨月正在2020年零点在网上官宣结婚的消息，并于今年10月份正式领证结婚。两个人自从恋爱开始就非常甜蜜，虽然两个人还没有举行公开的婚礼，但婚后两个人的生活非常幸福，林峰还会陪伴张馨月远赴国外购买首饰，简直是宠爱到家了。

2、杨祐宁&梅琳达

去年《都挺好》的热播让杨祐宁的人气大涨，也称为不少迷妹心中的新男神。今年5月份，杨祐宁突然晒出妻子梅琳达的孕照，并官宣了结婚的好消息。结婚和生子同时官宣，这个消息也是令人猝不及防。日前，他们的女儿出生，为了照顾老婆，杨祐宁还推掉了不少工作。

3、郑恺&苗苗

郑恺和苗苗在去年频繁被媒体拍到同进同出，疑似恋爱的消息，但双方一直沉默不回复。直到今年521当天，两个人在网上直接官宣了领证的消息，苗苗现在已经顺利生产，郑恺对她也是关照有加。

4、魏晨&于玮

魏晨自出道以来，就几乎没有什么绯闻，他唯一被拍到的就是和其大学同学于玮的恋情。今年520，两个人在网上与粉丝们分享了结婚的好消息，从恋爱到结婚，两个人已经彼此陪伴走过了很多年，魏晨现在事业也越来越好，这背后都离不开老婆对其的支持。

5、宁桓宇&周安琴

宁桓宇因为参加快乐男声的比赛而出道，和华晨宇属于同一届，但他事业发展的比较一般。今年2月份，他在网上官宣了领证结婚的消息，他的老婆周安琴虽然是一位圈外人士，但颜值非常高。

6、辰亦儒&曾之乔

作为飞轮海曾经的成员之一，辰亦儒和曾之乔的恋爱绯闻已经传了很多年了，但两个人一直都没有承认彼此。今年年初，两个人越过了恋爱的环节，直接官宣结婚，婚后生活也十分幸福。

7、黄子佼&孟耿如

黄子佼和孟耿如在一起已经很多年了，两个人从来不避讳在节目里谈论彼此。今年两个人终于结婚，但因为特殊时期，婚礼因为不可抗力而延期。对于两个人的婚后生活，黄子佼表示非常幸福，目前正在努力造人中。

8、潘玮柏&宣云

潘玮柏这几年的感情对于外界来说一直是一个谜，在今年7月份时，他突然在个人社交账号上宣布与前空姐宣云结婚的消息，瞬间引起不少热议。随后关于她老婆的一些过往也被扒了出来，后来潘玮柏还亲自出来为妻子发声力挺她。

9、郑俊弘&何雁诗

现年27岁TVB人气女星何雁诗于1月1日日凌晨时分现身社交网，正式对外宣布与同为TVB艺人的男星郑俊弘结婚。何雁诗贴出与郑俊弘的甜蜜婚纱照，宣布做2020年新娘子，一众网友纷纷送祝福，圈中好姐妹麦明诗、吴若希等人都先后留言恭喜她。

10、潘灿良&苏玉华