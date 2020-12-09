又一位99岁老戏骨病逝！小女儿遇车祸身亡，大女儿病重插管抢救(2020-12-09 17:12:20)
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12月9日，香港媒体曝出老戏骨邓美美因病在国外去世的消息，享年99岁。邓美美曾是粤语黑白片的女演员，自入行以来出演过上百部电影。
她在16岁就选择了结婚，和丈夫生下了两个女儿。但丈夫后来家境变得贫寒后，邓美美直接抛弃了丈夫和两个女儿。退出影坛后，便长期定居国外。
因为她抛弃16岁女儿的做法，让大女儿余慕莲十分不满，母女之间的关系并不好。好在一点的是，余慕莲继承她表演的基因，在谈及母亲时，余慕莲曾公开感谢母亲，因为有了母亲，才让其有了出道的机会。凭借着出色的表演，更成为了周星驰电影的御用“丑女”，参演的作品数不胜数。
在余慕莲的父亲再婚后，邓美美因为担心孩子的成长，才将其接在了身边照顾。但是好景不长，余慕莲很快也再婚，因为重男轻女的家庭思想，余慕莲在这个家庭里并没有得到重视，得到的关爱也是寥寥无几。
而余慕莲也因为父母的离异导致心理上受到了创伤，对于婚姻到了畏惧的程度，83岁的她至今无儿无女。小女儿则因为一场意外，导致身亡，好好的家庭支离破碎。
邓美美去世时，余慕莲并没有在身边。关注香港娱乐圈的可能都知道，余慕莲的身体也出现了问题，最近这两年频繁出入医院。上个月她的病情突然恶化，被诊断出患了癌症，严重到曾经一度进入ICU病房观察，更是插管进行抢救。
经过一段时间的治疗，余慕莲的身体才明显好转。但不料其母亲却去世了，为了不影响余慕莲的身体恢复情况，其好友们更是向她隐瞒了她母亲去世的消息。母亲去世，她不能在身边送终，相信对于余慕莲来说也会有不小的遗憾。祝福余慕莲可以早日出院，也祝福老戏骨邓美美一路走好。