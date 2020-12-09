12月9日，香港媒体曝出老戏骨邓美美因病在国外去世的消息，享年99岁。邓美美曾是粤语黑白片的女演员，自入行以来出演过上百部电影。

她在16岁就选择了结婚，和丈夫生下了两个女儿。但丈夫后来家境变得贫寒后，邓美美直接抛弃了丈夫和两个女儿。退出影坛后，便长期定居国外。

因为她抛弃16岁女儿的做法，让大女儿余慕莲十分不满，母女之间的关系并不好。好在一点的是，余慕莲继承她表演的基因，在谈及母亲时，余慕莲曾公开感谢母亲，因为有了母亲，才让其有了出道的机会。凭借着出色的表演，更成为了周星驰电影的御用“丑女”，参演的作品数不胜数。

在余慕莲的父亲再婚后，邓美美因为担心孩子的成长，才将其接在了身边照顾。但是好景不长，余慕莲很快也再婚，因为重男轻女的家庭思想，余慕莲在这个家庭里并没有得到重视，得到的关爱也是寥寥无几。

而余慕莲也因为父母的离异导致心理上受到了创伤，对于婚姻到了畏惧的程度，83岁的她至今无儿无女。小女儿则因为一场意外，导致身亡，好好的家庭支离破碎。

邓美美去世时，余慕莲并没有在身边。关注香港娱乐圈的可能都知道，余慕莲的身体也出现了问题，最近这两年频繁出入医院。上个月她的病情突然恶化，被诊断出患了癌症，严重到曾经一度进入ICU病房观察，更是插管进行抢救。