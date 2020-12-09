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盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

(2020-12-09 13:53:05)
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标签：

娱乐

 分类： 影视评论

2020年即将过去，相信这一年大家都曾窝在家里追着自己喜欢的剧集。今年播出的电视剧当中古装剧占了占了很大一部分，而且出现了不少爆款古装剧。下面我们一起来盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

1、《锦衣之下》

在2020年年初播出的《锦衣之下》是积压了很久才上线的作品，但是一上线便火了。任嘉伦与谭松韵饰演的陆绎与袁今夏这对CP实在是太甜了，一对欢喜冤家的爱情线加上探案剧的脉络，剧情十分给力。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

2、《琉璃》

《琉璃》是2020年最火爆的一部仙侠剧，剧中两位主角十世的虐恋情结可是看得人心碎不已，不知道为何仙侠虐恋剧就是有市场，观众们就是很喜欢看。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

3、《大明风华》

同样是在2020年年初播出的古装剧《大明风华》热度也是一直很高，尤其是剧中欢乐的朱家五子，可是频频上热搜。整部剧制作非常精良，口碑也很是不错。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

4、《传闻中的陈芊芊》

要说今年古装剧中的黑马应该非《传闻中的陈芊芊》莫属了，谁也不会想到这个穿越而来的古装剧，成本制作不高，但是却特别受欢迎。赵露思也凭借这部剧在圈中名气大振，成为圈内当红小花旦。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

5、《清平乐》

正午阳光出品的古装剧不管剧情如何，制作是一定极为精良的。今年大热的古装剧《清平乐》虽然被人吐槽剧情平淡了一些，但是剧集制作精良，演员演技不错，所以也收获了不小的热度。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

6、《三生三世枕上书》

因为有着《三生三世十里桃花》的爆火，所以《三生三世枕上书》这部剧一开播便受人关注。有迪丽热巴这样的流量花旦加持，今年的三生三世枕上书播出效果还是非常不错的。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

7、《且听凤鸣》

《且听凤鸣》是杨超越的作为主演的第一部古装剧，要说杨超越真的是自带流量，加上整部剧剧情很给力，让《且听凤鸣》成为2020年一部很有热度的古装剧。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

8、《绝代双骄》

《绝代双骄》是根据古龙先生的小说改编的古装剧，因为有超级IP加持再加上王一博等偶像演员的出演，这部翻拍经典的古装剧也成为2020年最火爆的古装剧之一。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

9、《燕云台》

《燕云台》这部剧可以说是群星荟萃，唐嫣、窦骁、佘诗曼等人这部剧中，而且这部剧的背景被放在了辽代，这在古装剧中是不常见的，所以播出之后也是火爆了很长时间。

盘点2020年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

10、《大秦赋》

到了年底才开播的古装剧《大秦赋》是最近最热的古装剧，整部剧制作非常精良，演员演技更是给力，豆瓣评分不低，使得这部剧在2020年的年末必定很火。

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