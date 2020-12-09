说起王柠萌，不少关注网红圈的朋友们一定对她有很深的印象。20岁的她颜值出众，因为在网上非常有梗，性格有趣圈粉无数。她也是雪梨家人气最高的网红之一，但最近她突然在个人社交账号上宣布了自己已经离婚的消息，并发了一条长达14分钟的视频，讲述了离婚的整个心路过程，最后还说到孩子给了前夫，由爷爷奶奶照顾。

看到王柠萌离婚的消息后，不少网友表示为她高兴，祝福她离婚快乐。王柠萌的前夫赖星宇随后也发表动态“祝好，再见”四个字，确认了两个人离婚的消息。但也有不少看着两个人一路走过来的网友，替他们感到遗憾，曾经那么相爱的两个人，上个月月底还在秀恩爱，现在却落到如此下场，实在令人心酸。

王柠萌在大学还未毕业时，就与赖星宇在一起了。2018年底宣布恋情后，2019年5月20号两个人就官宣了结婚的好消息，9月份王柠萌就升级当妈。结婚初期，王柠萌经常在网上晒与老公的幸福日常，但从今年10月份开始，两个人的感情突然发生了变化。

因为赖星宇与王柠萌事业上的差距，结婚后赖星宇就背上了吃软饭的标签，还被指拖累王柠萌的事业发展。王柠萌为了赖星宇曾一度要放弃自己的事业，雪梨还亲自劝王柠萌不要轻易放弃。但因为赖星宇投资的失败，让他患上了抑郁症，每天回到家会对王柠萌进行冷暴力，甚至为了留住王柠萌，对其进行PUA，还以孩子去威胁她。

王柠萌宣布与赖星宇离婚后，不少网友猜测赖星宇属于婚内出轨。但男方直接甩出了离婚证书，上面显示的日期是11月13日，而他添加新女友的微信是在离婚之后发生的，所以不属于婚内出轨。但也有网友吐槽到，离婚7天就立刻找了一个新女友，这感情变化也太快了吧。

对于王柠萌的突然离婚，老板雪梨也站出来力挺她，并发文希望她好好搞事业，世界那么大，别委屈了自己。18岁相恋，19岁结婚生子，20岁离婚，王柠萌这段婚姻结束的令人猝不及防，但她在这段婚姻中过的并不幸福，所以离婚对于她来说未尝不是一个好的选择。她有颜值有事业，以后找一个真正疼爱的人应该不是什么难事，祝福她吧。



