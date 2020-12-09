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《装台》中的美女，从小喜欢演戏，如今27岁却因角色人设被吐槽

(2020-12-09 10:43:55)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近有张嘉译和闫妮合作主演的电视剧《装台》正在热播中，因为演员演技在线，再加上剧情十分吸引人。让该剧从开播开始收视率一路飙升，还多次突破2，豆瓣评分高达8.4分，成为年末热度和口碑双丰收的电视剧。大家对剧中人物的讨论度也非常高，尤其是刁菊花的人设。

《装台》中的美女，从小喜欢演戏，如今27岁却因角色人设被吐槽

刁菊花在剧中的人设非常刻薄，愚昧无知，咄咄逼人，整天不工作，只知道游手好闲，是典型的啃老族。因为父亲感情史混乱，对父亲更是满脸的看不起。让人看完忍不住想要吐槽，这个角色因为太过于阴暗，成为剧中的万人嫌。而这也说明了刁菊花的扮演者凌孜对角色拿捏十分到位，从演技层面来说至少是成功的。

《装台》中的美女，从小喜欢演戏，如今27岁却因角色人设被吐槽

凌孜的演技还得到了闫妮的肯定，闫妮曾在一次采访中说凌孜的演技让她眼前一亮，和角色匹配度非常高。播出后，就连导演看了都止不住的夸奖。但这部剧在开拍时，凌孜对于这个角色并不感兴趣，因为和她对戏的都是实力派的演员，她没有信心能把角色演绎好，导演连续请了她好几次，才最终说服她。

《装台》中的美女，从小喜欢演戏，如今27岁却因角色人设被吐槽

在《装台》播出之前，相信很多人对于凌孜这个名字并不熟悉，但她其实已经出演过不少电视剧作品。出生于1993年的凌孜，从小就喜欢演戏。从上海戏剧学院毕业后，2016年因为出演电视剧《我的前半生》而被人所关注，在该剧中饰演靳东扮演角色的秘书。之后又出演了《少年派》、《我们都要好好的》、《后海不是海》等多部热播电视剧。

《装台》中的美女，从小喜欢演戏，如今27岁却因角色人设被吐槽

这次在《装台》中的精彩演绎，让凌孜开始真正走进大多数观众的视野。虽然1993年出生的她已经27岁了，但从她的演技和颜值来看，她很有可能会成为下一个小花。期待未来凌孜能给大家带来更多更好的作品，再加上她现在签约给了张嘉译，想要走红也不是什么难事。


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