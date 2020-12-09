女明星们在保持身材方面很有一套。很多女星即使怀孕生子也还是没有变胖。2020年有多个明星家庭迎来了新成员，有的女星更是二度当妈。下面我们来盘点2020年生孩子的十大女星，看看谁最幸福？你最羡慕谁呢？

1、章子怡

章子怡生二胎凑成了好字，如今章子怡有一个儿子，一个女儿，还有一个继女。汪峰和章子怡一家如今生活幸福。汪峰虽然长得不帅，但他很有才华，他也很宠老婆章子怡。

2、安以轩

安以轩生二胎的事情曾上热搜。安以轩头胎生了一个儿子，她二胎喜得千金，儿女双全了。陈乔恩曾去探望安以轩母女，安以轩的女儿很可爱。豪门阔太安以轩堪称人生赢家了。

3、应采儿

37岁的应采儿今年生二胎再得一儿，她头胎生的也是儿子。应采儿和她老公陈小春本来是想生一个女宝的，但没能如愿。应采儿有了二宝，也没忽视对大儿子的教育。

4、唐艺昕

很多网友觉得唐艺昕不仅嫁得好，而且还嫁给了爱情。唐艺昕生了一个女儿，升级当妈后的她产后复出就引发热议，因为她恢复得太好了，身材依然很少女。

5、谢依霖

谢依霖走红靠的不是颜值，30岁的谢依霖如今是两个孩子的妈妈，她头胎生了一个女儿，今年二胎喜得贵子，凑成好字。许多网友觉得当妈后的谢依霖更美更温柔了。

6、papi酱

papi酱曾上过《我家那闺女》等综艺节目，她在今年3月份的时候宣布了产子的消息。papi酱的儿子跟爸爸姓。papi酱幽默风趣，又特立独行，很多网友都喜欢她。

7、郭碧婷

郭碧婷生女的事情也曾上热搜。向太很喜欢儿媳郭碧婷，向太说孙女的小名叫小奶黄，她长得十分机灵可爱。向佐和郭碧婷迎来了爱情结晶，网友们也都大方送上祝福。

8、徐佳莹

近日，徐佳莹生子的事情上热搜了。徐佳莹是在2018年结婚的。徐佳莹是很有才华的女歌手，很多网友评论说感觉徐佳莹生子好突然啊！不过感觉她的孩子以后也会很有音乐天赋。

9、叶翠翠

叶翠翠是2005年的港姐选美冠军，她在2015年嫁给了从事建筑行业的富豪。叶翠翠今年生了第三胎，她三胎生的都是儿子。39岁的叶翠翠依然很美。

10、马丽

马丽是备受大众喜爱的喜剧演员，她当妈的事情曾上热搜。马丽在母亲节的时候晒出了抱娃的视频，她还祝所有的妈妈们节日快乐！马丽升级当妈了，网友们纷纷表示恭喜她！



