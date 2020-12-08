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佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

(2020-12-08 17:41:24)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

对于每个人来说，婚姻可以说是大家向往的。但在婚姻上出了问题时，会有一些人为了种种原因选择隐忍。佐佐木希时日本的第一大美女，她和搞笑艺人渡部建于2017年结婚。渡部建比他大16岁，结婚后两个人有了一个孩子，但没想到今年突然曝出渡部建出轨的新闻，他还召开了新闻发布会特地向大家道歉。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

不少网友希望佐佐木希与其离婚，甚至其身边的朋友也劝他，但她却选择不与渡部建离婚。如今两个人的生活还算稳定，渡部建也安稳了很多。今天我们就来聊聊老公出轨却忍气吞声的八大女星，看看她们现在都过得怎么样？

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

1、郑秀文

郑秀文和许志安曾经被誉为娱乐圈的金童玉女，但2019年，许志安被曝出出轨的消息，曾轰动一时。但当时郑秀文并没有选择与其离婚，还特意发文“人谁无过”。前段时间郑秀文还被曝出因健身暴瘦的画面，她和许志安的感情也很少再在公众面前提及。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

2、郭可盈

作为九十年代TVB的四小花旦之一，郭可盈的感情可以说非常不顺。虽然塑造了不少经典的角色，但婚后她和林文龙的感情并不被看好。2009年郭可盈的经纪人直接曝出林文龙出轨的录音，郭可盈知道后不但原谅了林文龙，还和林文龙的出轨对象做起了朋友。现在她和林文龙感情稳定，还有了一个共同的女儿。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

3、谢杏芳

林丹作为体育明星，和老婆谢杏芳的感情曾经羡煞旁人。但他在妻子怀孕的时候，被拍到与一位女模特在一起，甚至还有在酒店的亲密拥抱照流出。但谢杏芳后来公开发文力挺老公，并原谅了他。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

4、李心洁

李心洁因为气质独特被张艾嘉看中，从而进入娱乐圈发展，拿过金像奖和金马奖等多个奖项。她在拍戏期间，与导演彭顺擦出了火花。恋爱8年后，两个人选择了离婚，但结婚14年后，老公被拍到与一女子当街接吻，甚至还去酒店开房。当时新闻曝出后，彭顺立刻乘飞机去马来西亚，求李心洁的原谅，最后两个人没有选择离婚。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

5、林凤娇

成龙在年轻的时候是出了名的花心，他与吴绮莉的婚外情可以说是轰动一时。但林凤娇不但没有与其离婚，还默默承受住了这一切，为了成龙不惜放弃自己的事业。现在儿子房祖名也成了污点艺人，林凤娇与娱乐圈现在毫无联系了。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

6俞小凡

俞小凡是琼瑶女郎之一，因为出演电视剧《婉君》而走红。她和老公是在拍摄《望夫崖》时因戏生情，当时琼瑶非常反对两人在一起。两个人依旧选择了结婚，婚后其老公被拍到两次出轨不同女子的新闻。当时俞小凡虽然非常伤心。就在婚姻出问题时，她还因为接到诈骗电话，损失800多万，现在一家三口也算比较幸福。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

7叶童

叶童因为出演《新白娘子传奇》的许仙一角走红，在她最红的时候与陈国熹选择了结婚。但婚后没多久，老公就被拍到与其他女子搂肩搭背的亲密照片。叶童对此表示可以接受，之后又被曝出和多个女子的亲密合影，但叶童都无动于衷，现在两个人还会手牵手一起参加活动，只不过膝下无儿无女。

佐佐木希拒绝离婚引发热议！老公出轨却忍气吞声的女星还有谁？

8邱淑贞

邱淑贞曾是香港电影圈响当当的女明星，她和富豪老公结婚后，因为一直没有给丈夫生儿子，引起男方极度的不满意。后来为了发泄不满，其老公在夜店与多名女子鬼混，并拍到亲密的照片。但邱淑贞知道后，并没有与老公选择离婚，而是选择了忍下来。

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