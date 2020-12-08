杨坤又摊上事了，近日，他在个人社交平台开启了一场带货直播，但他的状态引发了网友的关注。镜头前，杨坤满脸通红，眼神恍惚不聚焦，整个人看起来非常像喝醉的样子。他的直播间介绍产品中，多次出现对产品介绍错误，甚至还会说错价格，非常不专业。

面对网友铺天盖地的质疑声，杨坤并没有在第一时间出来澄清。直到关于他疑似喝酒的事上了热搜后，他本人发了一条视频对此事作出了回应。称自己并没有喝酒直播，而是自己去三亚玩的时候把皮肤晒伤了。为了不影响工作，还特意去做了医美。除此之外，还表示自己现在在为今年的演唱会做准备，顺势打了一波广告。

杨坤这一次之所以能引发大家对他直播的质疑，除了本身的状态有问题外，他曾经在直播中的翻车事件也给人留下了深刻的印象。今年，杨坤连续举行了32场直播带货。但刚刚做完这么多场的带货，他就被商家投诉，称其直播结束后遭遇大批量的订单，销售金额更是少得可怜。

不少商家都问杨坤的团队讨说法，要求退款，还曝出杨坤团队存在数据造假，刷单等不良行为。但面对商家的质疑，杨坤团队刚开始一直没有做出回g应，直到商家报案后，团队才表示并不知情，与其无关，只是停播了一段时间。但没想到再次开播，就因为杨坤状态的事上了热搜，又把之前数据造假的事让网友翻了出来。

按照杨坤的流量，他的坑位费是10万元，每销售一单还要按一定的比例去抽成。但没想到在双十一这么火爆的时间段，10万元的坑位费只换来了1.8万的销售额，让商家苦不堪言。

今年，随着直播的大热，不少明星都加入了直播带货中，但出现翻车情况的明星一个接着一个。和杨坤一样曾被曝出大批量退订单，数据造假的还有汪涵。汪涵在双十一的几场直播中，因为数据水分太大，直接被商家投诉，称其存在恶意刷单，给商家造成了非常大的损失。

不少商家对于明星的带货能力过分信任了，他们给到明星的出场费也非常高，但结果有时候却不尽人意。之前，李湘在带货一款大衣时，在直播间一件都没有卖出去，让商家一分钱没有挣到。相反，他们为了请到李湘，给了她80万的出场费，而介绍该大衣的时间只用了五分钟不到，这80万算完全打了水漂。

作为公众人物，利用自己的名气进行带货直播可以，但如果一味的为了冲击销量，进行数据造假，那就破坏了整个市场的良性运转。不论是明星还是网红，希望都能给消费者带去货真价实的商品，也给商家有所保证。



