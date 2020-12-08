近日，歌手苏诗丁在其个人社交网站上晒出一张离婚证书，很明显是想要告诉大家离婚的消息，不少网友看到后，都表示很惊讶，如果苏诗丁自己不说，想来根本就没有人会想到她已婚的事实。

除了晒照，苏诗丁还发文表示“已经冷静了两年，在继续冷静下去想必真的要不冷静了”，这样看来，苏诗丁离婚是经过深思熟虑的决定。

在该社交文的评论区，眼尖的网友发现了著名歌手兼主持人大左的几个表情，除了拥抱还有一个小太阳，想来是要为好友加油打气，如果不是私交不错，也未必会特地出来支持对方，所以不少网友都羡慕两人的友谊。

作为85后年轻歌手，苏诗丁一直以来是非常低调的，因此，很少能够在媒体上看到关于她的消息。向来走实力路线的苏诗丁当年也是参加选秀节目出身，因为嗓音和唱功都不错，所以赢得了不少人的支持。后来苏诗丁还受邀参加了《歌手》这个节目，作为踢馆选手的她，一开口也是惊艳全场，连与她搭档演出的华晨宇都对其赞不绝口，言语间也是流露出对苏诗丁的喜爱。

也因为两人的默契合作，加上华晨宇的连番赞美，使得大家都认为两人极有可能会有进一步的发展，谁会想到那时的苏诗丁已经成为人妻。

据悉，苏诗丁的老公叫做卢歌，比她小6岁，是位舞蹈演员，也算是半个圈内人。卢歌曾经参加过选秀节目，甚至在节目上公开表白过苏诗丁，想必那时两人也正处于热恋期。2016年，他们走进了婚姻殿堂。

不过估不到这段婚姻还没有维持4年就以离婚收场，也是让人大感唏嘘，两人曾在沈阳老家拍摄的结婚照也被不少网友扒了出来，卢歌一副谦谦君子的长相，和苏诗丁看起来异常般配，两人相拥对方，俨然一对璧人的样子。不过现在再回看，仿佛恍如隔世。

如今32岁的苏诗丁恢复单身状态，不少粉丝也都支持苏诗丁，希望她未来能够继续专注事业，毕竟这样一心做音乐的歌手已经少之又少了，期待她未来的蜕变，学会用作品说话，让观众重新记住苏诗丁这个名字。



