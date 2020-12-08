娱乐圈很多明星吸烟，有的明星更是年纪轻轻就吸烟了，比如李庚希。有些人觉得吸烟能缓解压力，释放压力。但吸烟有害健康，大众还是希望明星们能做好表率。下面我们来盘点一下娱乐圈堪称“老烟枪”的八大女星，她们的烟瘾为啥那么大？

1、马伊琍

近日，媒体曝出了马伊琍在片场抽烟的视频，马伊琍抽烟的事再度引发热议。许多网友觉得马伊琍抽烟姿势老练，应该是老烟枪了。明星也是人，有网友觉得马伊琍抽烟可能是为了解闷。还有网友评论说抽烟的女人是有故事的。

2、赵薇

赵薇是很多人眼中的女神，但其实赵薇也抽烟。据报道，赵薇的烟龄也挺长的了，她的烟瘾也不小。赵薇抽烟姿势熟练，看来也是老烟枪了。抽烟有害健康，还是希望赵薇能少抽点烟。

3、韩红

韩红是很有实力的女歌手，她在娱乐圈中的人缘挺好的。韩红至今未婚，她热心做公益。韩红的烟瘾也蛮大的，她抽烟的时间也很久了。许多网友评论说韩红抽烟给人一种大佬的感觉。

4、张柏芝

张柏芝曾自曝说她15岁就学会了抽烟，那时她还会和男孩子一起抽烟喝酒。张柏芝是清纯与妩媚并存的美女，她年少抽烟跟成长的环境有很大关系。张柏芝人生经历丰富，不管怎样，希望她越过越好。

5、王菲

谢霆锋眼中的王菲是单纯的，但王菲也爱抽烟。王菲的大女儿窦靖童也抽烟。王菲曾在小女儿李嫣面前抽烟，李嫣是未成年人，曾有网友觉得王菲做出了不好的示范，她不应该在未成年的孩子面前抽烟。

6、张雨绮

张雨绮是敢爱敢恨的美女，她也抽烟。张雨绮气场强大，许多网友觉得张雨绮抽烟挺飒的。张雨绮经历了两段失败的婚姻，她曾被曝疑似因失恋抽烟，猛吃东西。

7、周迅

很多网友都是周迅是很有灵气的女演员，如今46岁的她依然很美。媒体曾拍到周迅吸烟的照片，据报道，周迅的烟瘾也挺大的。周迅的嗓音很独特，被称为烟嗓。

8、杨颖

貌美如花的杨颖不仅抽烟，而且还是一位老烟枪。杨颖曾多次表示要戒烟，但媒体却几次拍到杨颖吸烟的照片。由此可见，杨颖的烟瘾还是挺大的，想戒烟却一直没戒掉。

娱乐圈中“爱烟如命”的女明星，远远不止以上八位，还遗漏了谁呢？欢迎大家补充！



