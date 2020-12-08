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盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

(2020-12-08 09:29:33)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

婚姻的事情，冷暖自知。一些明星夫妻是大众眼中的金童玉女，但他们却没能携手到老。2020年离婚的明星也还是不少，但希望大家理智吃瓜，不要因此不相信爱情。下面我们来盘点一下2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人觉得遗憾？

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

1、阿娇和赖弘国

众所周知，阿娇情路坎坷。阿娇和赖弘国曾上综艺节目秀恩爱，阿娇还曾自曝想要备孕生子，但她还是选择了离婚。让人没想到到的是，赖弘国还说阿娇没爱过他。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

2、陈德容和王赞策

陈德容曾是许多男人的梦中情人，她在2011年嫁入豪门。陈德容的前夫王赞策挺帅的，陈德容和他虽然结婚多年，但却没生有孩子。陈德容虽然已经46岁了，但她的心态很好，她说公主是不缺白马王子的。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

3、何妤玟和邵天成

何妤玟的相貌并不差，她的性格也挺好的。她选择了结束与邵天成的八年婚姻。何妤玟说和邵天成在很多事情上合不来，男方对她关心不够。何妤玟说不会委曲求全。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

4、程璐和思文

程璐和思文离婚的事情曾上热搜。思文虽然离婚了，但她的状态还是不错的，她说婚姻只是结束并不是失败，她和程璐还是朋友。虽然如此，还是有网友觉得遗憾。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

5、董至成和罗若云

媒体报道称董至成是2020年离婚的第一位明星，他曾在偶像剧《流星花园》中饰演女主角杉菜的父亲。据报道，董至成与妻子罗若云因聚少离多而离婚，两人在一起21年。董至成因为离婚人财两空。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

6、孟瑶和周磊

孟瑶是演王晶电影成名的女星，她在2010年嫁给了富商周磊。孟瑶在9月份宣布了离婚的消息，很多网友觉得挺突然的。孟瑶和周磊生有一个儿子，他们离婚后，会共同抚养儿子。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

7、张清芳和宋学仁

歌后张清芳也是在今年离婚了，张清芳的前夫宋学仁可是一位总裁。54岁的张清芳结束了15年的婚姻，据报道，她分得了不少家产。张清芳离婚了，她重获自由，可以做自己喜欢的事。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

8、何猷启和齐娇

何猷启也是赌王的儿子，他是何超莲的弟弟。何猷启在今年7月宣布和齐娇离婚。何猷启和齐娇生有两个女儿，何猷启说他和齐娇虽然离婚了，但还是亲人。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

9、李东健和赵伦熙

李东健演过《巴黎恋人》、《新娘18岁》等好看的韩剧，他在内地的知名度挺高的。李东健是多情的男子，他和韩智慧等女星相恋过。李东健和赵伦熙给人感觉很般配，遗憾的是这对明星夫妻也是在今年离婚了。

盘点2020年离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人遗憾？

10、安宰贤和具惠善

安宰贤和具惠善的姐弟恋曾经挺甜的，但是两人离婚的过程却闹得不太愉快。安宰贤和具惠善的离婚事件在2020年落下帷幕。离婚闹剧过后，具惠善也逐渐重拾自我了。


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