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回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

(2020-12-07 17:00:26)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年对于很多人来说，是印象深刻的一年。这一年，不少人的工作和生活都发生了很大的变化。也有不少家喻户晓的明星因为各种原因不幸离世，其中有遭遇意外身亡的，也有因为患病去世的，让观众和粉丝心中留下了很多的遗憾。下面我们就来盘点2020年不幸去世的十大明星，看看谁最让你觉得不舍？

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

1、赵忠祥

作为老牌主持人，赵忠祥的节目陪伴了很多代人的成长。他解说的《动物世界》至今让人都百刷不厌，2020年年初，其儿子发文宣布了78岁赵忠祥因病去世的消息，让不少人觉得心痛。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

2、刘江

刘江是八一电影制片厂的演员，他曾在《闪闪的红星》和《西游记》等影视剧中饰演了重要的角色。今年五月份因病去世，享年95岁。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

3、杜雨露

杜雨露从事演艺事业几十年，这几年虽然患病，但还坚持在片场拍戏。今年11月份，他最终没能战胜病魔去世，享年79岁。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

4、田成仁

同样也是老戏骨的田成仁在今年年初也离开了这个世界，享年93岁。他出演过诸多的影视剧，但不少人对于他出演的《暖春》这部剧最为喜欢，他演活了那个好心的爷爷。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

5、谢园

著名演员谢园在今年8月份突然被曝出因病复发，抢救无效而去世，享年61岁。作为德艺双馨的老艺术家，谢园的去世令不少网友们表示震惊，当时他和梁天、葛优称为三剑客。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

6、黄鸿升

今年9月份，36岁的黄鸿升被父亲发现躺在地板上，而人已经没有了呼吸。后来医生到达后，发现他已去世了很长的时间。他去世后，杨丞琳、蔡依林、鬼鬼等都表示了沉痛的心情。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

7、陈木胜

陈木胜是香港知名的导演，曾执导过《天若有情》、《三岔口》等，今年8月份因为患鼻癌晚期在香港病逝，享年58岁。在他的遗体告别仪式上，成龙、郭富城、甄子丹、张家辉等多位巨星现身哀悼。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

8、刘真

看过《康熙来了》的观众对刘真并不陌生，因为在节目中她和小S的互怼搞笑，让节目看点十足。她擅长跳舞，对舞蹈非常热爱。但却因为患病治疗无效而离世，享年44岁，女儿才刚满4岁。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

9、罗霈颖

罗霈颖在今年8月份的时候，突然失联了。后来其朋友到其工作室后，发现她早已死亡，享年59岁。新闻爆出后，小s直呼不相信。

回顾2020年不幸去世的十大明星，每一位都让人十分惋惜

10、鲁园

著名老艺术家鲁园在今年2月份去世，享年91岁。她曾出演《情满四合院》、《暖春》等热播电视剧。在78岁的时候，荣获了第25届中国电视剧飞天奖优秀女演员。

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