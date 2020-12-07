说起相声圈的大师，一定不得不提冯巩。他的一句“我想死你们了”早已成为了每年春晚的流行语，昨天，他在个人社交平台上分享了一个自己庆生的视频，视频里他穿着朴素，面带微笑，看起来非常开心。但令人注意到，他的生日身边却只有两个小徒弟和搭档相伴，而其他的徒弟如贾玲白凯南并未现身，在网上也没有任何为师父庆生的表示。

冯巩生日当天，贾玲其实有在个人社交平台发布动态，但仅仅是为了宣传偶像刘德华的新电影。这样的画面让人不禁揣测难道师傅之间发生了什么变化，毕竟冯巩曾经把贾玲当女儿看待。贾玲是在2005年拜师冯巩，当时贾玲还是一个名不见经传的小相声演员。

因为家里条件不好，贾玲在北漂的初期生活过的非常惨。冯巩为了帮助贾玲，带着她四处演出，给她演出费，有时候还会额外给她很多，在师傅的帮助下，贾玲的生活上有了明显的好转，事业上也逐渐有了起色。

拜师5年后，冯巩带着贾玲上了春晚的舞台，也正是这次春晚的曝光，让贾玲一夜之间被更多的人看到了。这之后贾玲发展的越来越好，开始上综艺、拍电影，甚至还自立门户开起了公司，开始培养自己的艺人。

贾玲之前就曾在很多节目中提到冯巩，称其会担心自己的工作。有一次贾玲在工作中摔伤，冯巩直接一个电话打给他，说不要她接那么多的综艺，好好选择。他也会担心贾玲的感情生活，看到徒弟在《百变大咖秀》中扮丑，冯巩会担心她嫁不出去。

现在，冯巩相比于徒弟而言，依旧按部就班的在工作生活。对于现阶段的贾玲来说，冯巩的个人能力已经帮不上她太多，贾玲现在的事业重心也不仅限于相声圈，最近她主演的《你好李焕英》在紧张的拍摄中，不知道这次没有为师傅庆生是不是因为工作繁忙的原因。



