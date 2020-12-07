2020年已经接近尾声了，这一年对于很多人来说，生活和工作都受到了不同的影响。娱乐圈也发生了巨大的变化，这一年内不少艺人的人设接连出现崩塌的情况。有被曝出父母老赖的，有被曝出酒驾吸毒的，也有一些偶像被曝出约会网红、脚踩多条船等负面新闻。下面我们就来盘点2020年丑闻缠身的十大明星，看看谁最过分？

1、罗志祥

罗志祥这几年因为综艺上的精彩表现，成为了不少节目争抢的热门人选。但没想到却被女友周扬青曝出私生活极度不干净的料，称其喜欢多人运动，还曝出了各种实锤的信息。罗志祥接连发了好几条道歉，最终也没挽回观众对他的原谅，事业遭受重大打击，至今复出都困难。

2、牛萌萌

牛萌萌吸毒事件可以说是一波三折，在最初她被曝出吸毒的时候，被她在直播、短视频、微博中连续澄清了三四次，否认吸毒。但第二天，警方就证实了牛萌萌吸毒的消息。

3、周震南

周震南自出道以来，就立了个富二代的人设，各种品牌加身，光一个手表都价值60多万。但10月份，他的父母被曝出债务高达上亿元，早已被列入了失信执行名单，旗下公司被起诉上百次。周震南自从这件事之后，富二代的人设就崩塌了。

4、刘小光

因为在《乡村爱情》中饰演赵四而走红的刘小光，今年也出现了丑闻。因为酒驾的事情被抓，网上还有视频流出。刘小光还澄清说是拍戏的场景，自己并没有酒驾。不料两个小时后，警方直接放出了他酒驾的通告，从通告上还被网友发现他年龄造假。

5、仝卓

仝卓作为冉冉升起的新星，因为在一次直播中的口误，说自己曾经把复读生的身份改成了应届生，才被中戏录取。因为他的这句口无遮拦，不少人受到牵连，他的事业也遭受致命的打击，口碑严重崩塌。

6、焉栩嘉

焉栩嘉作为周震南组合的成员，这两天也出现了塌房的情况。他被女友曝出脚踩三条船，甚至还放出了实锤的照片和视频证据。截止目前为止，焉栩嘉和经纪公司都没有出面做出任何的回应，但已经有不少粉丝脱粉。

7、张铭恩

张铭恩这几年的影视剧资源还不错，也颇有点想出来的意思。但没想到今年却爆出他脚踩两只船，一边和徐璐在节目里秀恩爱，一边和胡冰卿在剧组因戏生情。为了不让自己背锅，他还教胡冰卿如何diss徐璐。

8、曲婉婷

今年9月份，很久没有露面的曲婉婷突然在个人社交平台为母亲喊话，称其相信母亲。没想到她的这条内容不仅没有博得同情，更坐实了她渣女、假孝顺等人设。

9、任豪

任豪是R1SE组合的门面担当，因为颜值非常出众，所以圈了很多迷妹粉。但今年曝出他在参加比赛期间，就有女朋友了，出名后，就与对方分手。加上还被曝出约会网红，他的人设瞬间崩塌，成为渣男之一。

10、陈铭

陈铭在《奇葩说》的舞台上走红，他的高学历及知识让不少人佩服。但最近传出他学术造假，所谓的宠妻人设也是插足别人得到的。



