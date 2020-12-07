黄晓明和Baby曾经是娱乐圈出了名的金童玉女，他们从相恋到结婚的过程都轰轰烈烈。但最近网上再次曝出他们疑似婚变的传闻，就连黄晓明获得最佳男主角奖这么大的事，Baby也毫无表示。在最新一期的《跑男》中，一个细节更是透露了他们婚姻上可能出现了一些问题。

节目中，有一个环节是给家人发信息，看谁能最快收到回复。Baby直接说爸妈在旅游，应该看不到信息。但不料被蔡徐坤说她是已婚的，暗示可以给黄晓明发信息，不过Baby听到后，完全没有任何的表示，不仅没有提黄晓明的名字，甚至信息都没有给他发，而是发给了阿姨。

仔细观察下来，他们已经很久没有在公众场合互动过了。黄晓明在拿奖时，获奖感言丝毫没有提及Baby，他生日时，Baby也没有送上祝福。这很难让人不猜测他们的关系已经发生了变化，毕竟两个人之前经常同框秀恩爱，甜蜜的像一个人。黄晓明还曾放言说过，这辈子都不会让Baby流泪。

但没想到结婚刚五年，他们就形同陌路。黄晓明和Baby2009年被曝出开始相恋，2015年结婚，结婚时聚集了大半个娱乐圈的明星，光婚礼都举行了两天，声势非常浩大。结婚后，黄晓明对Baby非常宠爱，知道Baby喜欢吃红烧肉，她就向黄磊请教做法。Baby喜欢权志龙，黄晓明就学权志龙的舞蹈给她看。

最近两年，网友们发现他们的关系突然冷淡了很多。最后一次同框还是去年。当时Baby在前面走红毯，黄晓明在后面抬着她的礼服，本来是很甜蜜的画面，Baby却全程无视黄晓明，而黄晓明的脸上也是藏不住的尴尬。

关于他们婚变的传闻，有太多的迹象难免让人猜测。但也有部分网友分析认为他们之所以没有公开官宣离婚，可能这背后就太多的利益牵扯。如果没有利益关系，他们离官宣也就不远了，就像杨幂和刘恺威那样。你觉得黄晓明和Baby真的离婚了吗？



