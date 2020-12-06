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她被嘲是最丑港姐，嫁猎头公司老板生2子，如今41岁参加综艺夺冠

(2020-12-06 17:18:45)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近最受关注的综艺节目非《演员请就位2》莫属了，节目自开播到现在，热度和话题度一直居高不下，不论是选手还是导师争议不断。这档节目近日终于迎来了总决赛，胡杏儿凭借出色的演技把最佳演员的奖杯揽入怀中。

她被嘲是最丑港姐，嫁猎头公司老板生2子，如今41岁参加综艺夺冠

胡杏儿获奖之后激动的发了长文庆祝，并称最感谢的人是陈凯歌。这个奖对于胡杏儿来说意义非常大，上一次她拿奖还是九年前的事。这几年胡杏儿的事业一直没有起色，通过这个综艺让不少人再次关注到胡杏儿的演技，也为她之后的演艺事业起到了一些推动作用。

她被嘲是最丑港姐，嫁猎头公司老板生2子，如今41岁参加综艺夺冠

胡杏儿拿到奖后，其做猎头公司老板的老公李乘德还晒出了与她的视频截图，照片里的李乘德笑的比胡杏儿还开心。并喊话胡杏儿快回家，两个人的恩爱画面让不少人表示羡慕。胡杏儿生下了2个儿子，现在事业家庭双丰收，其实演艺事业走的并不顺利。

她被嘲是最丑港姐，嫁猎头公司老板生2子，如今41岁参加综艺夺冠

胡杏儿是1999年港姐选举的季军，出道后就签约了TVB。但当时因为她颜值不够高，被称为最丑港姐。出道后，她开始以演员的身份在演艺圈活动，凭借着《怒火街头》获得了TVB的最佳女主角奖。但在事业巅峰时，TVB却渐渐没落，胡杏儿的事业也随之受到了很大的影响。

她被嘲是最丑港姐，嫁猎头公司老板生2子，如今41岁参加综艺夺冠

她就把事业的重心挪到了内地，但效果并不明显，只能演一些配角。与TVB解约后，胡杏儿专心在内地发展，直到《演员请就位2》她的热度再度回升。为了在综艺里有好的表现，胡杏儿努力学习普通话，甚至摆托了港语的味道，这一点在许多香港演员身上都做不到。期待她以后给观众带来更多更好的作品。


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