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盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

(2020-12-06 14:36:24)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

在这信息风暴的时代，哪怕是一句话，只要放在网络上，都有可能引起轩然大波，而在娱乐圈中，艺人的言行举止更加地受媒体和网友们的关注，尤其是出名的艺人，他们更要慎之又慎，他们发表的言语，在网友们看来就是宝藏之源，网友们从中挖掘有趣的内容，然后一传十十传百，内容可能就会发生很大的变化，甚至会影响一个艺人的声誉，使之声誉大损，无法在圈中立足。下面我么就来盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

1雷佳音

近日，网上曝雷佳音在街上搂美女肩膀的视频，引发了热议，有些网友评论，这是不是有点小题大做，有的还调侃，我和异性坐过一张凳子，算不算出轨。雷佳音对此霸气回应，骂我的人这辈子没搭过呗，就因为我是演员不许呗。

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

2陈乔恩

有偶像剧女王之称的陈乔恩，有美丽的外表，说话时温婉轻柔，笑容甜美得让人融化，拥有台湾女生的婉约特质，因此也有男神收割机之称。有一次，她很自然地勾起了一位男性友人的手，在网上引起了一阵热评，网友评论，你既然已经有了男朋友，还这么光明正大地在外面和男性友人勾手，影响不好吧。一向心直口快的她直接回复，评论的直女癌真是low，老娘爱挽谁的手关你屁事，一边去。这真是让人大快人心，他们只是纯友谊的亲密动作，何必如此评论。

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

3王思聪

之前，网友在街上偶遇王思聪和一个美丽的少女逛街，他搭着女孩的肩膀，动作很亲密，随后网上就曝出了模糊的照片，网友称这应该是抖音曝红主播温婉，她的经济公司也承认了，网友们觉得之前他的女朋友是个网红，但最后都避免不了分手的结局，而这次他们又能交往多久呢。

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

4李易峰

在今年换了新公司后的生日会上，李易峰和工作人员一起用心地布置生日会，李易峰给粉丝们精心准备了伴手礼，还非常开心地跟工作人员们都合照了，合照中李易峰还将手搭在女工作人员的肩膀上，这个细节却暴露人品。他虽然跟工作人员很是亲昵，还将手搭在女生肩膀上，但他的手却是握成了空拳，根本就只是挨到了肩膀，可以看出，他是相当的绅士，网友们纷纷表示：粉定了！

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

5成龙

在娱乐圈30多年，成龙如今已是名副其实的圈中“一哥”，一直以来都很喜欢和女星打成一团，与女星勾肩搭背、俯首耳语的亲密照更是不断曝光。网友惊呼，不愧是成龙大哥，揩油技术一流！

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？6林允

在科幻爱情片《美人鱼》出台后可谓大火了一阵子，林允在微博宣布《美人鱼2》已经正式杀青，并晒出了一张与星爷的亲密合影照，他们俩勾肩搭背地像一对感情极好的父女，让大家很感动，单纯可爱的她这次出演表现得非常好，星爷也和往常一样精神活泼，网友纷纷祝福她事业蒸蒸日上，星爷身体健康。

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

7马伊琍

在《在远方》发布会结束后，马伊琍被媒体拍到了与工作人员一起聚餐的画面，只见马伊琍与保剑锋坐在一起，还与之勾肩搭背，保剑锋也用手扶着她的手腕，不知道在手机上看到了什么有趣的内容，还与保剑锋分享，俩人一起看起了手机的内容，直到工作人员来到了身边，马伊琍才将手从保剑锋身上移开，这引发了热议。网友称，这就有点不顾公共场合了，应该注意点。

盘点与异性勾肩搭背引发热议的八大明星，看看都有谁？

8江一燕

黄渤是一个很绅士的人，曾经和赵薇一起合照，黄渤也都是规规矩矩的，两眼向前看，脸上带着淡淡的微笑。还有和江一燕的合照，虽然是对方将手亲切的搭在他的肩膀上，但是他并没有搂腰什么的举动，与其他女星也是一样，都与其保持一定距离，网友称这才是我该崇拜的男神。


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