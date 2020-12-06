昨天，备受期待的综艺《追光吧哥哥》迎来了首播，不少人纷纷表示对杜淳和印小天的同台表示感兴趣。很好奇两个“愁人”之间会碰撞出什么样的火花，但没想到节目一开始，就让人表示有些意外。

在选座位环节时，杜淳先入场，等印小天进去后，杜淳不但没有回避，还主动和印小天打招呼说随便坐，最后印小天选了杜淳的正对面坐下了。但坐下来后，气氛就变了，杜淳和印小天脸上都面露尴尬，完全没有任何的眼神交流。

这个画面播出后，网友们直接炸了，还把两人推上了热搜。关于当年的插刀门事件再次被提了起来，当时印小天事业正处于当红的时候，因为与女演员拍戏时闹了矛盾，女演员边潇潇称印小天在片场打她。新闻刚曝出来，杜淳和李晨等人纷纷公开diss印小天。

因为事情闹得太大，当时剧组直接放出了监控，画面显示印小天并没有打该女演员。虽然事情得到了澄清，但杜淳几个人却一直没有公开对印小天说一声对不起。印小天也因为这件事情，事业遭受到了重创，损失惨重，口碑更是滑到了谷底。

虽然印小天和杜淳在节目中的互动上了热搜，但双方本人都没有站出来做任何的回应，倒是喜欢凑热闹的于正表示有点坐不住了。说杜淳和印小天两个人私下早就和解了，背后就是于正牵的线。除此之外，还表示这已经是他劝和的第N对仇怨组合了。

但网友对于正的做法并不买账，还有网友吐槽到，你和沈泰和解了吗，就站出来多管别人的事情。期待看节目里杜淳和印小天会不会有更多其它的互动，现在印小天发展的也比杜淳好，前段时间还拿了金鸡奖最佳男配角奖。



