今年的电视剧市场和往前相比冷清了不少，没有出现爆款级剧集，最出圈的估计除了《琉璃》，《以家人之名》，就是《三十而已》了。在国内的电视剧中，男演员比女演员更容易圈粉，因为女性观看者居多。除了演技好会被喜欢外，还有一些因为口碑的原因，成为了大家的心头爱。下面我们一起来盘点2020年观众最喜爱的十大男演员，看看谁最有实力？

1、肖战

对于肖战来说，粉丝的227事件对他的演艺事业造成了不小的打击。经过一段时间的安静，肖战的事业开始逐步上升。他这次之所以能拿到第一，是因为他粉丝的基数非常大，演技上不算差。他的《狼殿下》点击率还不错，在剧中虽然片段不算多，但也算比较出彩。

2、易烊千玺

易烊千玺从《少年的你》之后，晋升为新实力派小生，连续得到了很多个电影节的提名。他在《长安十二时辰》中的表现也非常出彩，不论是口碑还是点击率都很好。观众对他的评价也基本是看好的状态，只要是他的作品，现在都会让人期待。

3、王一博

虽然肖战稳居第一，但王一博今年的热度和商业价值居高不下。他在《这就是街舞》中的表现也非常出色，和赵丽颖合作的《有匪》也备受期待。目前对于王一博来说，演员这条路他走的非常稳，口碑也不错。

4、朱一龙

朱一龙的演技没的说，虽然今年的热度有所下滑，但他的观众缘还不错。今年播出的《重启》和《亲爱的自己》更是为他赚取了不少热度，虽然没有大爆，但整体数据还不错。但因为他粉丝基础大，路人口碑好，朱一龙的剧都不愁没收视率。

5、李现

李现自从《亲爱的热爱的》走红之后，戏约就没断过。他和陈立农主演的《 赤狐 书生》也即将上映，除了台词问题，李现的演技还是没得挑的，加上他颜值能讨不同年龄段的粉丝喜欢，他能入围这个榜单理所当然。

6、任嘉伦

任嘉伦这几年算是人气与实力兼具的小生之一，他和谭松韵主演的《锦衣之下》让他跻身流量男演员行列，这部剧成为今年年初热度最高的剧之一。他在里面的表现可圈可点，眼神戏非常精彩，路人对他的评价也比较好，很少有黑点出现。

7、罗云熙

罗云熙自从《香蜜沉沉烬如霜》爆了之后，一跃成为了不少剧的男主。他今年有两部剧播出，虽然谈不上大火，但曝光度在稳步增加。他的演技比较自然，基本对他也处于看好的状态，唯一有些不足的是，他还称不上一个真正的流量男演员。

8、王凯

王凯这几年很少参加活动，基本就是呆在剧组拍戏。虽然今年没有新戏上，但他的影响力依旧在。加上《大江大河2》即将播出，因为他在第一部中对宋运辉的诠释，不少人开始期待第二部了。他也因为《大江大河》，成为了内地实力派的男演员，几乎和胡歌齐名。

9、邓伦

邓伦有点可惜，走红之后再也没有爆款产出。今年几乎都没有进组拍戏，除了参加活动就是录制综艺。好在邓伦的观众缘比较好，也没有太多黑料，所以观众对他的期待和评价都还不错。他的《晴雅集》也即将上线了，不知道这部剧会不会为他挽回一些人气。

10、成毅

成毅并不算是一个新人了，但他真正走红是在今年，因为《琉璃》的热播，让成毅成了今年的爆款男主。他的演技非常自然，眼神戏非常细腻，很适合演古装电视剧。不过他因为和袁冰妍的CP流失了不少粉丝，希望他之后能够有更好的作品，让他好站稳脚跟吧。



