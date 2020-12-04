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盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

(2020-12-04 14:53:36)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

12月来了，2020年进入倒计时了。今年是很特殊的一年，是不平凡的一年。纵使一些剧让人觉得无语，但是好剧依然不少，给观众带来了追剧的欢乐。下面我们来盘点一下2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部呢？

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

1、《三十而已》

《三十而已》这部剧的豆瓣评分一度高达8.2分，许多观众评论说追的不仅是这部剧，而是自己的人生。《三十而已》是一部女性题材剧，它给人感觉很真实，让观众特别是女性观众产生共鸣。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

2、《隐秘而伟大》

《隐秘而伟大》这部剧也很受欢迎，许多网友甚至觉得这部剧是年度最佳谍战剧。李易峰在这部剧中的表现得到了很多观众的好评。《隐秘而伟大》在豆瓣上的评分一度高达8.1分，这部剧适合全家一起看。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

3、《以家人之名》

《以家人之名》这部剧的豆瓣评分曾一度高达8.6分。这部由宋威龙、谭松韵、张新成主演的家庭伦理剧开播后曾多次上热搜，谭松韵等主演也凭借这部剧受到了更多关注，谭松韵还入围了金鹰女神候选人。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

4、《下一站是幸福》

《下一站是幸福》这部剧有年下恋，也有霸道总裁，这部都市情感剧的豆瓣评分曾高达8分。宋茜也凭借这部剧受到了更多关注，她的演技日益精湛了。宋茜还当选了今年的金鹰女神。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

5、《传闻中的陈芊芊》

穿越剧《传闻中的陈芊芊》可是赵露思的成名作。《传闻中的陈芊芊》豆瓣评分7.5分，这部剧被赞是黑马，虽然有网友吐槽这部剧是沙雕剧，但是很多网友表示希望这部剧还有第二部。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

6、《琉璃》

《琉璃》这部剧挺香的，这部剧的热播也带火了成毅。许多网友评论说《琉璃》是又甜又虐，这部剧的豆瓣评分7.2分，这个分数不低了。成毅在这部剧中的演技也很到位。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

7、《大秦赋》

古装剧《大秦赋》正在热播，最近很多网友都在追这部剧，尊重历史、老戏骨云集、服道化走心都是这部剧的精彩看点。大秦系列剧的评分都挺高的，制作精良的《大秦赋》也是一部值得看的良心剧。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

8、《隐秘的角落》

《隐秘的角落》这部悬疑剧的豆瓣评分曾一度高达9.2分，很多网友都说这部剧的剧情很烧脑。这部剧靠细节打动了很多观众。伊能静的老公秦昊也凭借这部剧受到了更多关注。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

9、《清平乐》

王凯主演的古装剧《清平乐》是正午阳光出品的，虽然有网友觉得这部剧看了感觉有点压抑，但是这部剧真的担得起“制作精良”这四个字，布景精致，演员演技在线，只是帝后cp不够甜。

盘点2020年最受观众喜爱的十大电视剧，你看过几部？

10、《三生三世枕上书》

高伟光和迪丽热巴是备受网友们喜爱的荧屏情侣，《三生三世枕上书》的开播让很多cp粉惊喜不已。这部古装剧在海外也很受欢迎呢。高伟光演的帝君帅气腹黑，迪丽热巴演的凤九美丽可爱。


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