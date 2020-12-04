前不久，演艺圈明言要筛走劣迹艺人，针对“劣迹艺人”的相关条例中，有一项提到“要切实采取有力措施，不为违法失德艺人提供公开出镜发声机会。”而这一政策的出来，也让很多劣质艺人复出无望，而文章就是其中的一位。

据了解，文章是在近日热播的《装台》中有演出的，而且从预告片里可以看到他是在里面饰演一名导演，可是在《装台》宣传上线的时候，很多剧迷都发现没有再艾特文章了，就连在剧的末尾，所有人演员名单都出来了，却唯独没有文章的名字，而且文章本人也没有在这部剧上线的时候进行过宣传。

其实眼尖的网友也可以发现，《装台》这部剧当时原本是42集，为了能够播出所以将剧情删减到了33集，所以很多网友都猜测文章的戏份可能是被删了，而这些可能与他之前的出轨事件有关，很多喜欢他的戏的网友也觉得这样太过于可惜。

2013年4月，文章因在老婆马伊琍怀二胎时，被拍到和姚笛出入酒店，出轨事件一时传得沸沸扬扬，孕期出轨所要受到的道德谴责往往比单纯出轨要过于严重，而文章之后也被传与第三者私下仍有联系，事业受到很大的撞击，去年的时候，文章和马伊琍也离婚了。

在新禁令出台之后，很多有污点的劣迹艺人也受到了封杀，演艺事业止步不前，而文章这一次的戏份被删事件也是因为这一部剧是在央视播出的，央视的做法也是其他卫视的榜样，而文章的事情也给很多艺人敲响了警钟。

在演艺圈这个大染缸里，又有几个艺人没有劣迹呢？像范冰冰、陈赫、柯震东以及吴秀波等人，与涉黄，涉毒的艺人劣迹相比的话，文章的出轨事情涉及到的是道德层面，那为什么他就要受到封杀，而陈赫却混得风生水起？很大的一个原因就是文章出演的戏是在央视播出的，再加上文章是在老婆孕期时出轨的，而陈赫在曝出出轨事件后则发布声明声称早已和前妻离婚，因此说来陈赫也不算是出轨。

不管怎么样，新禁令的出台也代表着很多劣迹艺人想要再复出是很困难的，北京演出行业协会也发布了《北京演艺行业道德自律行为规范》，北京京剧院、北京演艺集团等200多家会员单位签署了承诺书，承诺“不录用、不组织涉黄、赌、毒演艺人员参加演艺活动”。就连直播领域也不例外，今年11月，国家广电总局发布了《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》，其中明确规定“要切实采取有力措施不为违法失德艺人提供公开出镜发声机会”。

艺人作为公众人物，更需要规范自己的行为，而涉及到”黄赌毒“的劣迹艺人，想必在往后的演艺之路也是寸步难行的。



