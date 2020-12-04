加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,839,925
  • 关注人气：209,283
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

黄子韬又上热搜！劝被出轨的粉丝分手，但他自己的感情路却不顺利

(2020-12-04 10:34:19)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起娱乐圈耿直的性情中人，黄子韬一定名列其中，他的一系列的操作让不少网友对其路转粉。最近他又上热搜了，他在一次直播中被粉丝问及男朋友出轨了怎么办，黄子韬直接在镜头前发飙，劝粉丝分手，最后还大喊男女平等。虽然他大吼大叫令人受不了，但他的三观还是让不少网友点赞。在劝粉丝这件事上，黄子韬表现的很潇洒，那他自己的感情路又是怎么样的呢？

黄子韬又上热搜！劝被出轨的粉丝分手，但他自己的感情路却不顺利

黄子韬在韩国当练习生时，就曾爆出有过一个模特女友，对方也是青岛人。但因为爱豆在韩国是不能谈恋爱的，所以这段恋情最后也无疾而终。在黄子韬解约风波闹的最凶的时候，他曾交过一个美国女友，分手后，黄子韬还为其创作了两首歌。

黄子韬又上热搜！劝被出轨的粉丝分手，但他自己的感情路却不顺利

上面这两段恋情均没有被拍到，唯一被拍到就是去年他和一个韩国女孩的恋情。两个人不仅被拍到同时进餐，女方还和黄子韬的妈妈一起出现在家里。黄子韬还会带女方去日本玩，看演唱会之类的，当时甚至还传出好事将近的消息。

黄子韬又上热搜！劝被出轨的粉丝分手，但他自己的感情路却不顺利

但没过多久，这段感情也就没有了下文，直到今年年初，黄子韬突然发文称自己太想谈恋爱了，恋爱就是自己人生的梦想。希望和女孩光明正大的做情侣间会做的甜蜜日常，因为当时他和旗下艺人徐艺洋在《创造营》节目中的互动，不少人猜测黄子韬想谈恋爱的对象就是徐艺洋。

黄子韬又上热搜！劝被出轨的粉丝分手，但他自己的感情路却不顺利

不过前段时间黄子韬亲自做了澄清，表示自己已经有喜欢的人了，对方是一个韩国歌手，只要对方点头，他可以立刻娶她。后来被扒出他说的就是权志龙的绯闻女友IU，当时有网友吐槽他在蹭IU的热度，他回复称自己有钱有话题，用不上蹭别人热度。

黄子韬又上热搜！劝被出轨的粉丝分手，但他自己的感情路却不顺利

确实，黄子韬因为其真性情确实非常出圈，话题度也非常高。他自己还创立了经纪公司，签了不少新人，他自己的事业发展的也不错，难怪黄子韬会如此自信了。

我的更多文章：
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？
    后一篇 >同样是被曝出轨失德，文章新剧戏份全被删，陈赫为何却不受影响？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有