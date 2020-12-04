说起娱乐圈耿直的性情中人，黄子韬一定名列其中，他的一系列的操作让不少网友对其路转粉。最近他又上热搜了，他在一次直播中被粉丝问及男朋友出轨了怎么办，黄子韬直接在镜头前发飙，劝粉丝分手，最后还大喊男女平等。虽然他大吼大叫令人受不了，但他的三观还是让不少网友点赞。在劝粉丝这件事上，黄子韬表现的很潇洒，那他自己的感情路又是怎么样的呢？

黄子韬在韩国当练习生时，就曾爆出有过一个模特女友，对方也是青岛人。但因为爱豆在韩国是不能谈恋爱的，所以这段恋情最后也无疾而终。在黄子韬解约风波闹的最凶的时候，他曾交过一个美国女友，分手后，黄子韬还为其创作了两首歌。

上面这两段恋情均没有被拍到，唯一被拍到就是去年他和一个韩国女孩的恋情。两个人不仅被拍到同时进餐，女方还和黄子韬的妈妈一起出现在家里。黄子韬还会带女方去日本玩，看演唱会之类的，当时甚至还传出好事将近的消息。

但没过多久，这段感情也就没有了下文，直到今年年初，黄子韬突然发文称自己太想谈恋爱了，恋爱就是自己人生的梦想。希望和女孩光明正大的做情侣间会做的甜蜜日常，因为当时他和旗下艺人徐艺洋在《创造营》节目中的互动，不少人猜测黄子韬想谈恋爱的对象就是徐艺洋。

不过前段时间黄子韬亲自做了澄清，表示自己已经有喜欢的人了，对方是一个韩国歌手，只要对方点头，他可以立刻娶她。后来被扒出他说的就是权志龙的绯闻女友IU，当时有网友吐槽他在蹭IU的热度，他回复称自己有钱有话题，用不上蹭别人热度。

确实，黄子韬因为其真性情确实非常出圈，话题度也非常高。他自己还创立了经纪公司，签了不少新人，他自己的事业发展的也不错，难怪黄子韬会如此自信了。