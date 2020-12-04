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盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

(2020-12-04 08:43:08)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

自从互联网开始普及之后，喜欢在网上冲浪的网友就越来越喜欢玩梗。尤其是一些平时混迹网络的年轻网友，总是会用自己天马行空的想象创造一些网络流行语，然后在社交平台发出爆红，一时间成为大家网络聊天中出现频率比较高的流行语和搞笑梗！即将过去的2020年发生了很多史无前例的事情，并且在网络上掀起了无数的热议。下面我们一起来盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

1、车厘子自由

这个网络流行语最初始于一篇文章——《26岁，月薪一万，却吃不起车厘子》，文章中提到了年轻人的几个阶段，比如辣条自由、奶茶自由、外卖自由、车厘子自由和口红自由等多个阶段。通过自黑的手段来表述年轻人的囊中羞涩，由此车厘子自由这个流行语也在网络盛行，成为了很多年轻人自嘲的搞笑梗。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

2、柠檬精

这句话的潜在意思跟柠檬的味道一样，就是：我酸了。现在生活越来越多元化，大家在网络上表达自己心情的时候，也会更加的真实。比如在羡慕别人的事业成功、神仙爱情或者是美丽容貌的时候，大家都会甩出这样一句流行语，来表达自己的羡慕之情。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

3、真香

现在不管是生活中还是一些综艺节目中，都会用到“真香”这两个字。这个梗的由来是《变形记》当中有一期的城市的主人公去了乡村后，发誓不吃乡村家庭的蛋炒饭，后来又吃了，并且说“真香”。现在这两个字主要代表了一种打脸的意思。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

4、雨女无瓜

这个网络流行语主要表达的意思就是跟你没有关系，主要是根据“与你无关”的谐音得出。其中代表的含义既是一种搞笑逗趣，也有着更加婉转表达一些事情与别人没有关系的意思。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

5、淡黄的长裙，蓬松的头发

这一句网络流行语出自今年较火的一个选秀综艺《青春有你2》，其中有一个选手自身的说唱实力并不是太突出，所以在表演这段说唱rap的时候，呈现出来的效果过于魔性，所以吸引大家纷纷模仿。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

6、打工人

“打工人，打工魂，打工都是人上人”。现在越来越多的上班族喜欢自称打工人，用来调侃赚钱的辛苦。相信之所以打工人能够成为2020年爆火的流行网络语，也是因为真正的含义引起了大家的共鸣。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

7、凡尔赛文学

凡尔赛文学又被简称为“凡学”，主要是指通过一种先抑后扬的手法进行低调的炫耀。目前比较火的就是前段时间的凡尔赛鼻祖撒贝宁，在央视团建的时候，其他主持人都说自己考试是第一名的时候，撒贝宁淡淡的一句，跟一帮还需要考试的人在一起，真的是！

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

8、时间管理大师

相信大家对这个网络流行语不会觉得陌生，看到这几个字大家都会想到周扬青和罗志祥的瓜。目前主要是用于贬义形容，主要吐槽的是一些欺骗别人感情和时间的渣男渣女。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

9、爷青回

这个网络流行语主要指的是一些网友对于自己童年或者是青春时期热爱的人或物重新回归的一些感慨和期待。之前也有网友提出爷青回和爷青结分别是爷的青春回来了和爷的青春结束了的缩写，主要是代表了一种期待的心情。

盘点2020年度十大网络流行语，看看哪个最火？

10、实锤

随着网络时代的盛行，很多的网民都热衷于吃瓜和爆料。就像每隔一段时间网上就会有一些明星的网络爆料，但是这个时代是造谣成本很低的时代，所以大家在没有出现实际证据之前，都会选择远远观望。等到真正有了实锤的时候，才会真正站队。


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