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盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

(2020-12-03 15:35:22)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

作为明星，尤其是女明星，造型是一件非常重要的事。但也有不少因为穿搭或者发型的问题，导致出现一些翻车的情况。最近关晓彤的造型就引起了不少人的注意，一个21岁的女明星硬是被造型坑得像一个30岁以上的人。于是很多网友纷纷吐槽：关晓彤该换造型师了！今天我们就来盘点一下盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

1透视撞色花上衣

昨天，关晓彤参加了某个盛典的活动，其他女艺人都美美的。但到了关晓彤这，土气十足，红黄绿多个颜色的碰撞，加上花里胡哨的珠花点缀，让人看了表示辣眼睛。即使是露出了大长腿，也挽救不了视觉感。

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

2睡衣造型

一般参加盛典的活动，女艺人基本都是各种长裙礼服走红毯。而关晓彤则穿着睡衣视觉的衣服走红毯，把少女分分钟变成了大妈。

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

3花朵礼服

关晓彤给人的感觉非常邻家，她的大长腿在圈内也是出了名的。但每次一出现，造型就弄得花里胡哨的，大花朵的礼服衬托的她有股谜之土气，甚至都没有她私服好看。

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

4短袖配短裤

虽然能够理解造型师想要凸显关晓彤的大长腿魅力，但也不能直接穿着粉色的短裤，搭配一个蕾丝的短袖，就出现在活动中。完全不像一个90后小花该有的视觉冲击，浓浓的十八线乡土风。

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

5、露肩礼服

关晓彤的颜值非常抗打，但在一众小花中，她的身材优势并不是特别突出。因为她的肩颈线条并不好，肩膀非常厚，胳膊又粗，如果穿一些露肩膀的礼服，很容易显的她很壮。

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

6吊带抹胸裙

抹胸裙虽然看起来很好看很性感，但对于身材的要求非常高。关晓彤穿起抹胸裙来，整个人就像一个球了。看起来有120斤左右，在其她女艺人站在一起合影时，完全没有任何的优势。

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

7、色彩堆叠的衣服

除了活动妆被吐槽外，关晓彤拍杂志的穿搭也非常令人不舒服。因为她的脸型比较修长，对于造型的要求很高。猫女的妆容在她脸上一点都不合适，一身色彩堆叠的衣服看起来十分别扭。

盘点关晓彤八大失败穿搭造型，你最想吐槽哪个？

8、黑红复古裙

想要穿出时尚感与好看感，一定要选择一些与气质相符的。关晓彤更适合简单邻家的穿搭，这身黑红配色的复古穿搭，她完全hold，感觉在穿别人的衣服。

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