据港媒报道，在12月2日的凌晨6点多，一名年约27岁的青年男子从大厦高处坠下，最终宣告不治，而此人经过确认后被证实为廖慧仪的前男友Sam，而就在半个小时前，他还在自己的社交平台上发文告别，而这一次事件也让很多人觉得他是因为为情所困，而且和与廖慧仪分手这件事有很大的关系，事后Sam的妹妹也证实了Sam已经去世的事情。

说起廖慧仪，想必很多网友都知道她。24岁的廖慧仪原本是一名空姐，身材姣好长相甜美，在2020年参加香港小姐选拔，虽然最后落选了，但是仍然签约了TVB，而在她未入选港姐的时候，就曾经很高调地公开过自己的男友Sam，还坦言男方一直很支持她参选港姐，两个人的感情相恋多年而且十分恩爱，并且廖慧仪也称就算参选了香港小姐也不会影响到她和男友的感情。

可惜女方在入行之后却表现大有不同，和TVB签约仅仅不到两个月的时候，就已经被港媒曝光她背着自己的男友Sam和公司的一名新人男演员孔德贤有暧昧的关系，为此Sam还发文警告过孔德贤不要纠缠自己的女朋友，虽然事后当事人做了澄清回应，但是廖慧仪和Sam两个人最后还是分手了。

而这次的分手对Sam的打击无疑是巨大的，为了挽回自己的女友，他的行为也很激烈，不仅跟踪、威胁以及恐吓过廖慧仪，而且还在大街上抢过廖慧仪的手机，而且据廖慧仪所说，Sam曾经恐吓过她说要跳楼自杀，没想到最后一语成谶。

知道Sam去世的事情后，廖慧仪也取消了原本要出席的活动，但是她并没有对媒体的追访做出回应，想必这样的结局也是她所不想看到的，而Sam结束自己生命的做法未免有点过于儿戏了。

不得不说Sam的这些行为确实是太过激了，而感情的事也不是我们这些旁观者能够理清的，而两人分手后也不应该用这种过激的行为来做出回应，既然Sam已经离开了，那就祝他一路走好。



