到了年底，娱乐圈各大典礼也火热的举办起来了，这不，最近时尚cosmo的红毯仪式在上海举行。这场红毯仪式可以说是群星璀璨，乔欣、奚梦瑶、张萌等人气明星盛装出席，女明星们将自己打扮的美美的，力求成为整场的焦点。

只是谁也没想到因为这场红毯仪式上热搜的竟然是娱乐圈的小花邢菲。当天晚上邢菲一身黑色的晚礼服看上去十分典雅，邢菲在走红毯的过程中，邢菲在撩拨头发的时候假发片竟然掉了下来，邢菲也是有些惊讶，赶紧的将掉落的假发片拾起来，然后继续摆pose。在这过程中邢菲也只能对着镜头尴尬的笑笑。

没想到邢菲掉落的一个假发片竟然让她冲上了热搜。在当天晚上的仪式上比邢菲名气大的明星多得是，谁都没想到最后竟然是邢菲上了热搜。2015年邢菲参加了湖南卫视的综艺节目《一年级》而顺利在娱乐圈有了些名气。原本是舞蹈演员出身的邢菲开始在娱乐圈崭露头角。

进入娱乐圈的邢菲资源并不算是太好，近几年她出演的影视剧多为小成本制作的网剧，如《校园篮球风云》、《恶魔少爷别吻我》、《我们温暖的小时光》等等。偶尔出演一些大制作的影视剧也只是作为配角出现。

1994年出生的邢菲长相甜美，颜值也高，非常爱笑，的确是非常适合出演各种偶像剧中女主角。从出道到现在，邢菲拍了不少的影视剧，但始终没有火起来，谁也没想到这次的假发片掉落事件能让她上热搜。

所以不少网友都认为这是邢菲或者是邢菲背后的团队为了博眼球故意而为之，毕竟在红毯上制造事故博眼球已经不是什么新鲜事儿了。真是如此吗？真相不得而知。



