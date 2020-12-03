娱乐圈不缺美女，但是有些女星真的是美得让人惊艳。1970年出生的女星们已经50岁了。但是每个年龄段有每个年龄段的美。有些女星50岁了，依然有女神范。下面来盘点娱乐圈1970年出生的20位女星，看看谁是你心目中永远的女神？

1、李嘉欣

李嘉欣曾被誉为最美港姐，她和刘銮雄等富商传过绯闻。天王黎明曾爱过李嘉欣。李嘉欣在2008年嫁入豪门，她的老公许晋亨是何超琼的前夫。李嘉欣婚后生有一子，如今50岁的她过得挺幸福的。

2、陈红

陈红就是知名导演陈凯歌的老婆，帅气男星陈飞宇的妈妈。其实陈红也是一位优秀的演员，她在《大明宫词》等影视剧中的表演让人印象深刻。如今50岁的陈红依然优雅美丽。

3、咏梅

《小欢喜》中刘静的扮演者咏梅也已经50岁了。咏梅是内地第一位柏林影后。如今50岁的咏梅很有女人味，她也很自信，咏梅曾公开说工作人员尽量不要帮她修图。

4、莫文蔚

莫文蔚堪称是不老女神了，如今50岁的她身材妙曼如少女。据报道，莫文蔚才90斤，她的双腿特别好看。莫文蔚嫁了一位外籍老公，她没生有孩子，但是有继子女。

5、郭可盈

熊黛林的老公是郭可盈的弟弟。郭可盈可是一位白富美，她演过《法网伊人》等影视剧。郭可盈的老公是男星林文龙，两人生有一女，郭可盈的爱女已经10岁了。

6、买红妹

买红妹是孙楠的前妻，她和孙楠育有一个女儿。买红妹挺不容易的，她曾为孙楠付出很多。孙楠已经再婚了，而将近50岁的买红妹还未婚，不过她的状态还是不错的。

7、宣萱

宣萱和古天乐组过cp，两人曾被传绯闻。近些年宣萱参演过《听雪楼》等影视剧，不过她还未婚。宣萱是很耐看的美女，她和蔡少芬的关系挺好的。

8、钟丽缇

钟丽缇是很有话题的女星，她三婚嫁了一位年轻老公。据报道，50岁的钟丽缇不介意为老公张伦硕当高龄产妇。钟丽缇和老公上过多档综艺节目，两人还是比较恩爱的。

9、陈孝萱

陈孝萱曾是很多男人眼中的性感女神，她和吴宗宪交往过。陈孝萱演过《雪花女神龙》等热播剧。陈孝萱情路坎坷，先后经历了两段失败的婚姻。如今50岁的陈孝萱很有熟女韵味。

10、王璐瑶

王璐瑶给人感觉雍容华贵，她曾在古装剧《大唐歌飞》中饰演杨贵妃。王璐瑶嫁得挺好的，她的老公李辙是有钱的地产商人。王璐瑶婚后生有一女，如今50岁的她生活富足。

11、张庭

张庭是知名的酒窝美女，近些年她把工作重点发在了经商上。据报道，张庭和她老公身价超过三百亿。张庭保养得很好，她看上去很年轻。事业成功，家庭幸福的张庭堪称人生赢家了。

12、张可颐

还记得宫斗剧《金枝欲孽》中的安茜吗？安茜的扮演者张可颐是一位颜值和演技兼备的女星。张可颐演过多部经典港剧，比如《法证先锋》。如今50岁的张可颐还未婚。

13、傅明宪

傅明宪曾在李若彤版《射雕侠侣》中演郭芙，她曾被称为最美郭芙。傅明宪的家境挺好的，她曾嫁给富商，但没生有孩子。如今50岁的傅明宪不红了，但她的感情生活却是有话题度的。

14、王琳

雪姨的扮演者王琳也50岁了。据报道，王琳经历过两段失败的婚姻。王琳的状态挺不错的，她看上去比同龄人显年轻很多，近段时间她上了综艺节目《奋斗吧主播》。

15、张延

还记得《粉红女郎》中的男人婆吗？男人婆的扮演者张延也50岁了。张延是实力派演员，她还曾在《父母爱情》中饰演安欣。张延婚后生有一个女儿。

16、陈珊妮

陈珊妮是颇有才华的女歌手，她给人感觉挺酷的。陈珊妮多才多艺，她本人也比较有个性。如今50岁的她疑似单身。你听过陈珊妮的歌吗？

17、万绮雯

万绮雯也是一位冻龄女神啊！如今50岁的万绮雯拥有少女身材，她的美腿很抢眼呢。据报道，甄子丹曾爱过万绮雯。万绮雯的衣品也蛮好的。

18、李绮红

李琦红也是通过演金庸剧走红的，她曾被赞是最美郭襄。据报道，黎明曾追过李琦红。戏外李琦红曾患过抑郁症，她嫁了外籍老公，生有一个混血儿子。李琦红如今虽然不红，但有一个幸福的家庭。

19、苏慧伦

年轻时候的苏慧伦清纯甜美，她曾被誉为玉女掌门人。看苏慧伦的照片真的很难看出她的年龄，因为50岁的苏慧伦依旧很有少女感。其实苏慧伦的儿子都5岁了。

20、谭梅

谭梅是朱军的爱妻，她和朱军结婚27年仍然恩爱。谭梅不愧是舞蹈家，如今50岁的她依然有好身材，她的气质也很出众。朱军夫妇生有一个儿子。



